El emotivo mensaje de agradecimiento de un Arzobispo al personal sanitario tras superar la covid-19

El Arzobispo de Tucumán (Argentina), Mons. Carlos Alberto Sánchez, ha agradecido emocionado las oraciones de los tucumanos durante el tiempo que ha permanecido en la unidad de terapia intensiva a causa del coronavirus, y al personal de salud que lo ha atendido y expone su vida “de forma permanente y con una caridad maravillosa”.

“Quiero agradecerles el cariño, la oración que me han hecho sentir mientras me ha tocado estar ahí trepado a una cruz con Jesús esta Semana Santa. Quiero agradecer a toda la Iglesia diocesana, a todos los tucumanos que me han expresado también sus oraciones, su cariño y su afecto”, ha expresado al concluir una reciente Misa.

Según informa AICA, el Prelado ha dedicado unas palabras a los que están enfermos y al personal de salud que cuida de ellos. “Quiero agradecerle de forma particular a todo el equipo de la terapia del centro de salud que con tanta caridad, no sólo a mí, sino a todos los enfermos, nos cuidan de una manera maravillosa”, ha subrayado el Arzobispo.

“No se han relajado. ¡No se han relajado! Al contrario, están exponiendo sus vidas de forma permanente y con una caridad maravillosa”, ha exclamado Mons. Sánchez. “Por ello, les quiero agradecer profundamente a todos los que están trabajando en salud y están arriesgando también su vida y con riesgo de contagiar a sus propias familias”, ha agregado. Aunque no lo mencionó, el Arzobispo hizo referencia a las declaraciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que el 14 de abril dijo, ante el aumento de casos, que “el sistema sanitario también se ha relajado”.

La declaración del mandatario, cuestionado por diversos sectores por el manejo de la crisis de salud en Argentina, suscitó las protestas de muchos en redes sociales y de distintos gremios e instituciones de salud en el país. Mons. Sánchez mencionó uno a uno a quienes agradecía por sus cuidados: los enfermeros Ernesto, Marcelo, Jimena, Fátima, Liz, Paola, Carlos, Marcos, Milagros, Naty, Nancy. Los encargados de limpieza: Fátima, Ruth, Victoria, Milagros; y los kinesiólogos Facundo, Federico, Alejandra; a los médicos Juan, Eduardo, Virginia, Romy, Fátima, Rómina “y cuántos más”.

“Muchas gracias y gracias porque es a Cristo mismo a quien se presta este servicio, con cuánto cariño”, ha subrayado el Arzobispo con la voz entrecortada y entre lágrimas. “Ayer falleció la persona que estaba al lado mío en la misma habitación que yo. Daniel, de Tafí del Valle. Y bueno, uno queda y el otro se va”, ha expresado emocionado. Mons. Sánchez alentó a seguir rezando “y creciendo en la fe cada día más”.

Para concluir, el Arzobispo argentino hizo votos para que “esta pandemia nos ayude a crecer en fraternidad, que no bajemos la guardia, que sigamos manifestando ese amor profundo por Cristo y por el hermano”. De ese modo, se podrá “construir una patria distinta, una patria de hermanos, donde nos jugamos la vida el uno por el otro. Por eso muchas gracias y a seguir acompañándonos, consolándonos mutuamente”.

Argentina registró el sábado 24 de abril 21.220 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total asciende a 2.845.872, mientras que los fallecidos se elevaron a 61.474, tras ser notificadas 298 muertes en las últimas 24 horas. En la provincia de Buenos Aires se reportaron 10.156 nuevos casos, mientras que en la capital argentina se registraron 3.008 casos.