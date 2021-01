La apuesta de Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte: "En 2022 volverá el Rocío"

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) decidió el pasado viernes suspender por segundo año consecutivo la Romería de la Virgen del Rocío por la evolución de la pandemia. Una festividad que estaba prevista desde el 21 y hasta el 24 de mayo. El presidente de la hermandad, Santiago Padilla, fue el encargado de dar la mala noticia que no por esperada deja de suponer un tremendo desgarro para los almonteños y la comunidad rociera de toda España. En los económico es también un contratiempo para los comercios de esta zona de la provincia onubense.

Una decisión difícil pero adoptada por responsabilidad ya que, la evolución de la pandemia desaconseja la celebración con garantías de seguridad de dos actos tan multitudinarios como son la romería o el traslado de la Virgen del Rocío. El presidente de la Hermandad Matriz ha estado en Aleluya para conocer sus sensaciones horas después de comunicar la noticia. Un hombre que vive con pasión su Virgen del Rocío, tal y como se ve en la fotografía principal de la entrevista, realizada recientemente por el fotógrafo de Josué Correa.

Un año más en el que no veremos el salto a la reja y van dos… Comunicar una noticia así no debe ser fácil, pese a que se daba por hecho.

Es una noticia que nos hemos empezado a acostumbrar. Tenemos capacidad de adaptación muy grande a situaciones a priori nos producen rechazo, pero las circunstancias son las que mandan. Yo creo que todo el mundo entiende que la situación de la pandemia no es buena y no sabemos cómo va a evolucionar hasta mayo. Y teniendo en cuenta que la organización de la Romería requiere de varios meses de trabajo, pues en estas circunstancias es impensable que se den las condiciones de que se pueda celebrar en términos convencionales hasta 2019. Es por responsabilidad y coherencia.

Cuando se canceló por primera vez el 23 de marzo de 2020, ¿imaginaba que menos de un año después tendría que anunciar nuevamente la suspensión de la Romería?

No me lo imaginaba, la verdad. La pandemia lo estamos viviendo al andar y no esperábamos que fuera una experiencia tan dilatada. Pensábamos que en verano podía cambiar, luego vimos que no y quizás en otoño… pero tampoco. Pero no me imagino tener que suspender la del año que viene, pero ya iremos viendo.

Dadas las circunstancias, habría poco que discutir en la reunión…

Sí, no ha habido ningún tipo de discrepancia. Todo ha sido por absoluta unanimidad. Estamos viviendo la tercera ola parecida a la del año pasado en el peor momento, cuando estábamos confinados. La Romería es un momento de exacerbación en las relaciones interpersonales y en estas condiciones es inviable.

¿Es una decisión unilateral de la Hermandad, o previamente se tiene que recibir luz verde de la diócesis de Huelva, aunque sea por mero trámite?

Nosotros por deferencia lo comentamos con el señor obispo antes de hacerlo público, y al ser una cuestión tan clara, no planteó ningún problema de atribuciones. La Romería la organiza la Hermandad Matriz, y es la que toma la decisión, pero se trasladó al obispo.

¿Qué le han dicho los vecinos de Almonte y de la zona en estas últimas horas? Para la economía de la zona debe ser brutal…

Económicamente es una pésima noticia para todos. Habrá gente que habrá reparado en eso, pero es un coste más emocional y sentimental, porque la Romería es lo más fuerte que tenemos del calendario rociero, es la oportunidad de encontrarnos los rocieros de todas partes entorno a la Virgen. Es el principal coste, el emocional, perdernos esa experiencia tan bonita. El año pasado se demostró que la devoción a la Virgen es tan grande que no impidió celebrar un Pentecostés distinto, y este año será igual.

La Romería de la Virgen del Rocío estaba prevista entre los días 21 y 24 de mayo. Muy mal se tiene que dar para que la pandemia haya empeorado... ¿Habrá actos alternativos?

Lo iremos elaborando manejando distintos escenarios. La Romería se celebra en el Rocío y no en Almonte, porque hay más espacio en el entorno de la Iglesia. Hacerlo en Almonte implica limitaciones en espacio, pero no podemos trasladar a la Virgen y lo haremos en Almonte. Celebraremos la Misa Pontifical que el año pasado se hizo a puerta cerrada en la parroquia, y este año veremos. La procesión no la podremos hacer, lo que para los almonteños es un desgarro importante.

La Virgen del Rocío se encuentra desde agosto de 2019 en la parroquia de la Asunción (en Almonte) y allí seguirá por el momento. ¿Se engalanará la imagen y la parroquia para poder visitarla?

Para esta ocasión el Ayuntamiento de Almonte ha contribuido a engalanar las calles del pueblo y ha colocado una catedral efímera en la plaza de delante de la parroquia en material de aluminio para no tener que quitarlo en los meses de invierno como otros años, al ser de madera. Eso permanecerá en toda la estancia en la Virgen, y dentro de la parroquia haremos algún montaje extraordinario en el altar mayor donde está la Virgen del Rocío. Invitaremos a los vecinos a adornar sus balcones... En fin, a crear un ambiente especial.

¿Apostaría a que en 2022 habrá Romería?

Dinero hay poco (ríe). Quiero pensar que sí, pero ningún vaticinio hasta ahora se ha cumplido en el tiempo que se nos decía. Todo hace pensar que la vacunación debe estar lo suficientemente adelantada este año para que en 2022 se desarrolle de otra manera, pero los efectos de la vacuna, su durabilidad, etc. Son variables por decidir. Quiero pensar que habrá Romería, pero seguramente no se podrá celebrar en los términos conocidos hasta 2019, porque no creo que esto se arregle tan pronto. Nos tendremos que habituar a cuestiones a las que no estábamos acostumbrados, no sé por cuanto tiempo. Pero al menos celebrarlo sí.

¿Cómo se imagina el día de la procesión tras dos años de ausencia? Puede ser algo apoteósico…

Quiero pensar que sea algo apoteósico, un momento de alegría en el que repasaremos la película de esta difícil vivencia. Será una experiencia agridulce porque lo que estamos viviendo nos dejará huellas a todos. En el camino se están quedando muchos rocieros de la amplia geografía del Rocío, y eso estará presente en la vuelta a la normalidad.