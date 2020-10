La historia de Andoni Martínez, el tenor que pone su voz al servicio de los más necesitados

Andoni Martínez Barañano, tenor de profesión, empezó a cantar desde el balcón de su casa el segundo día desde que se inició el confinamiento por la covid-19 para animar a los que salían a aplaudir al personal sanitario. Además de comprometerse a variar el repertorio cada día, alternando ópera, zarzuela, oratorio, boleros, canción italiana..., comenzó a subir grabaciones de esas actuaciones a las redes sociales.

El éxito de ambas iniciativas le llevó a plantearse la grabación del disco solidario como forma de contribuir con su música a la labor de Cáritas Bizkaia. “Como tenor profesional tenía todos mis compromisos programados para el año 2020 y, obviamente, todos fueron cancelados. Cerraron las fronteras justo cuando me iba a ir a Kazajistán para actuar” nos dice Andoni en declaraciones a Aleluya.

Los conciertos desde el balcón

Cuando se empezaron a organizar los aplausos a las 20:00 horas por el personal sanitario Andoni vio que la respuesta no fue masiva. “Yo veía que aquí, en Algorta, en la zona en la que vivo, la respuesta fue más bien tímida. No salía todo el mundo…» Andoni se decidió a cambiar esa situación y, «en un impulso, tomé la iniciativa de cantar para animar un poco a los vecinos. Así la gente se alegra un poco al escucharme y salen a aplaudir», pensó el tenor.

La primera pieza que cantó fue la famosísima napolitana ‘O Sole Mio’, y numerosos vecinos fueron saliendo a escuchar mientras cantaba: “Empecé a pensar a cómo yo podía animar a la gente y tenia una base de ‘O Sole Mio’ preparada en casa y empecé a cantar”. El tenor enchufó su amplificador e hizo sonar su maravillosa voz por la plaza de San Nicolás de Algorta. Después de ese primer momento llegaron 55 piezas en 55 días.

La respuesta de los vecinos

“Mi idea era que la gente saliera a aplaudir el trabajo de los sanitarios y la respuesta fue maravillosa” nos dice el tenor a Aleluya. Empezó además a compartir en sus redes sociales sus “conciertos” y enseguida se viralizaron. “Muchísimas personas compartieron mis actuaciones en directo y hubo mucha repercusión mediática” cuenta Andoni.

“Entonces, dándole vueltas a la cabeza, me dije: “vamos a aprovechar este movimiento que se ha creado”. Y cuando Andoni habla de aprovechar este movimiento, no se refiere a sacar beneficio propio, sino que está pensando en los demás, en concreto en los más vulnerables. “Quería materializar en ayuda a la gente mas necesitada mis dotes de tenor y enseguida pensé en Caritas Bizkaia. Me puse en contacto con ellos y le propuse grabar un disco con los temas que más habían gustado” nos dice Andoni.

La grabación del disco

El disco “Desde mi balcón a tu corazón” contiene 12 canciones, seleccionadas de todas aquellas piezas que Martínez interpretó ante sus vecinos, y el dinero recaudado estará destinado íntegramente a ayudar a las mujeres en riesgo de exclusión social a través de Cáritas Bizkaia.

Andoni subraya la importancia de la música también en estos momentos de pandemia: “La música nos recuerda a momentos concretos y quería que la gente se llevase un buen regalo. Grabamos el disco en agosto y ya está en venta”.

Ahora Andoni Martínez propone celebrar ese espíritu de solidaridad que despertó el confinamiento con una gira de conciertos, a voz y piano, junto al pianista Mario Lerena. En él presentarán el disco ‘Desde mi balcón a tu corazón’ que incluye una selección de 12 temas variados entre arias de ópera, canción vasca, canción española y napolitanas. El próximo 15 de noviembre se estrenará en concierto el disco en el Palacio Euskalduna de Bilbao.