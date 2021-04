El Colegio Adoratrices de Logroño, referentes en la educación de inspiración católica: "Educa en valores"

La familia es el primer lugar donde se enseña a vivir y a convivir. Son los padres los protagonistas y responsables de la educación de sus hijos. Muchas instituciones y profesionales ayudan a los padres en esta labor fundamental para construir la sociedad y bien común.

La Iglesia está muy implicada desde hace siglos en la Educación, con congregaciones religiosas que han desarrollado una intensa labor en este sentido, incluso antes de que lo hicieran otras instituciones públicas.

Muchas congregaciones se encargaron de la educación de niños y adolescentes. Hoy, distintas instituciones de la Iglesia son responsables en España de más de 2.500 colegios de inspiración católica y quince universidades en las que participan más de un millón y medio de alumnos.

El humanismo cristiano inspira la Educación que hace la Iglesia, que tiene como centro a la persona y como centro a Jesús. La Iglesia ofrece además a más de tres millones de alumnos clases de Religión católica a través de sus profesores cualificados.

Uno de estos centros es el Colegio Adoratrices de Logroño. Como a todo el sistema educativo, la pandemia le afectó, ya que los alumnos debían permanecer en sus domicilios en el último trimestre del curso anterior. La representante de los padres y madres del Colegio Adoratrices, Vanesa Velasco, remarca que pese a las circunstancias que rodearon a la covid-19, el colegio no perdió sus señas de identidad: “Es un centro cuyos valores se basan en la pedagogía del amor, acompañar a los alumnos con empatía, trabajar con ellos la solidaridad y el compañerismo. Durante la pandemia esa cercanía del centro con los alumnos ha sido aún mayor. El profesorado ha estado más implicado y ha acompañado a los alumnos tanto a nivel académico como personal”, subraya Velasco.

Pese a que la pandemia ha hecho que hayan venido para quedarse algunos aspectos educativos, como la mayor utilización de la tecnología informática, uno de los profesores de Adoratrices de Logroño, Íñigo Val Eguren, cree que no se debe perder la relación personal profesorado-alumnado: “En el futuro puede haber formas mixtas en la que se utilicen más medios informáticos, pero la relación personal se tiene que mantener. En nuestro centro es importante el acompañamiento, y a través de Internet es más complicado”.

El ataque a la escuela concertada desde la 'Ley Celaá'

Los centros educativos han asistido con perplejidad como en plena pandemia, el Gobierno de España sacaba adelante la reforma de la ley educativa LOMLOE,también conocida como la 'Ley Celaá', que ha constituido un verdadero ataque contra los intereses de la Escuela Concertada. En este punto, la responsable de Escuelas Católicas en La Rioja, Ana Isabel Preciado, ha pedido tranquilidad a los padres que creen en el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos: “A quienes elijan un centro concertado, que estén tranquilos, acercaros al centro donde habéis pensado matricular a vuestros hijos, y nosotros lucharemos por que así sea. Seguiremos peleando por que ningún gobierno, sea del color que sea, nos arrebate el derecho a elegir donde estudian nuestros hijos”.

Pero la preocupación en estos centros de inspiración católica es evidente. Íñigo Val Eguren, profesor en Adoratrices de Logroño, considera que se trata de una ley “pésima”, al ser lesiva para estas escuelas: “Es un ataque gratuito que no mejora la Educación que había en España. El criterio es únicamente ideológico”, lamenta.

La asignatura de Religión, básica para el desarrollo integral del alumno

Uno de los principales ataques es contra la asignatura de Religión, que deja de contar para la nota media. Una materia que, sin duda, contribuye a la formación integral del alumno, tal y como remarca Nabil Muhammad, alumno 4º ESO, que además no profesa la Religión católica: “No soy cristiano, pero siempre he estado aquí y nunca me he sentido presionado a la hora de dar Religión. No me dicen que tengo que ser cristiano. No me siento presionado y animo a la demás gente a venir aquí porque es una experiencia bonita. Damos Historia de la Religión, valores como ser bondadoso, saber perdonar, ser amistoso...”

La representantes de los padres y madres en Adoratrices, Vanesa Velasco, remarca que “traemos a nuestros hijos aquí sabiendo que los valores cristianos en un colegio sirve para formarles con ese criterio de elección hacia la vida de Jesús”.

“Para los profesores católicos trabajar en un centro concertado es donde mejor estamos porque se respeta nuestra fe y compartimos el objetivo del colegio, que es dar una educación disciplinar de las materias y la fuente de evangelización, llevar a los chicos a la cercanía con Jesús”, recalca el docente de Adoratrices de Logroño.