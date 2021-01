Así es el trabajo de REDMADRE, el soporte de embarazadas sin recursos a las que las instituciones abandonan

REDMADRE es una red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que realiza esta fundación a través de su directora general, Amaya Azcona, la presidenta y vicepresidenta de REDMADRE Madrid. Y, además, también hemos podido hablar con dos madres embarazadas y una tercera que acaba de dar a luz.

Esta ONG sin ánimo de lucro ayuda a las mujeres embarazadas en situación de dificultad para que continúen el embarazo en mejores condiciones. "Se ve cuál es su situación, qué necesidad tiene y en función de eso le aportamos ayudas. Puede ser un acompañamiento emocional, acompañamiento psicológico, asesoramiento legal o ir al médico con ella", ha subrayado la directora de la Fundación.

Las dificultades para acceder al mercado laboral, para desarrollar su carrera profesional, la falta de apoyo emocional y la casi inexistencia de ayudas a la maternidad las llevan a buscar ayuda en la sociedad civil a través de ong's como REDMADRE. "Siempre nos preguntan cómo vamos, nos ayudan a nosotras y con las cosas del bebé. Tenemos muy buena comunicación", ha recalcado una de las madres.

Muchas mujeres se ven superadas por la situación cuando se enteran del embarazo y no tienen ninguna ayuda ni alguien en quien apoyarse. "En ese momento decidí no abortar, por lo menos que me ayuden y me echen una mano", ha remarcado otra de las madres.

Hay madres que se quedan embarazadas y tienen dudas de seguir adelante con el embarazado. Algunas, a pesar de las dificultades que tienen, no se lo plantean. "Una persona con apoyo siempre va hacia delante, no piensa en retroceder para atrás. Un niño es una bendición y hay gente que está al rededor nuestro ayudándonos", ha explicado Vivian. Además, ha subrayado que ser madre "es lo más bonito".

Los donantes y las ayudas son imprescindibles para la Fundación

Los donantes son esenciales para que todas las mujeres de la Fundación puedan sobrevivir y en REDMADRE viven de ellos. "Gracias por apoyar a la Fundación. Recibimos muchos apoyos y ayudas", ha subrayado una de las madres. Además, tienen un almacén al que llega toda la ropa de bebé, cunas, pañales y biberones de las donaciones que se les dará a las mujeres embarazadas que lo necesiten. "Se les prepara todo con muchísimo cariño porque REDMADRE lo que hace es dar cariño, es lo que necesitan las mamás", ha subrayado la que se ocupa del almacén.

Todos los años la Fundación elabora un mapa de la maternidad en España y recogen todas las ayudas que las administraciones públicas dan a una mujer embaraza. Desde REDMADRE denuncian que las instituciones no ayudan lo suficiente a la mujer embaraza y reclaman apoyo. "No son conscientes de la necesidad que en muchos casos tienen las mujeres en el momento de enfrentar un embarazado. No cuidan ese tiempo de la mujer", ha remarcado Amaya Azcona.

Las misiones y los objetivos de la Fundación REDMADRE

La misión que tiene es atender y acompañar de forma personalizada, en cualquier punto de la geografía española, a toda mujer que necesite apoyo, asesoramiento y ayuda con su embarazo. También, impulsar y promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la defensa de la maternidad.

En cuanto a los objetivos, REDMADRE asesora a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le pueda suponer. Por un lado, le informa a la embarazada sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que pueda recibir para llevar a buen término su embarazo. Por eso, se debe difundir ante la opinión pública la necesidad de ayudar y apoyar a las mujeres embarazadas con problemas.

También, crean una red de voluntarios que atiendan personalmente a cualquier mujer embarazada con dificultades. Y, además, colaboran con las Asociaciones que ya trabajan en apoyo a las mujeres embarazadas y madres sin recursos, promoviendo también la creación de nuevas Asociaciones en los lugares donde no existan.

Ven fundamental promover la creación de Asociaciones REDMADRE locales, para la atención personalizada a cualquier mujer embarazada que necesite apoyo, ya que esta relación entre la fundación y las asociaciones es decisiva para la labor que realizan.