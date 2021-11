Mons. Juan Antonio Aznárez Cobo, nuevo arzobispo Castrense y un gran defensor de la familia

El Papa Francisco ha nombrado este lunes, 15 de noviembre, a Mons. Juan Antonio Aznárez Cobo nuevo arzobispo Castrense de España. El arzobispado castrense estaba vacante tras el fallecimiento de Mons. Juan del Río Martín, el 28 de enero de 2021. Está al frente, como ordinario Castrense, el sacerdote Carlos Jesús Montes.

El nuevo arzobispo Castrense, Mons. Juan Antonio Aznárez, tomará posesión de su cargo el próximo 9 de enero en la Catedral Castrense de Madrid.

Mons.Juan Antonio Aznárez Cobo es actualmente obispo auxiliar de Pamplona y Tudela desde septiembre de 2012. Nació en Éibar (Guipúzcoa) en 1961, aunque su familia se trasladó a Tudela a los pocos años de su nacimiento. Tras cursar estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza y licenciarse en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico, fue ordenado sacerdote el 27 de octubre de 1990.

Su carrera eclesiástica ha estado ligada a la diócesis de Pamplona donde ha sido párroco en San Jorge, profesor y director del Centro Superior de Estudios Teológicos.

El 10 de septiembre de 2012 fue consagrado obispo auxiliar de Pamplona y Tudela tras la ceremonia presidida por el Arzobispo Francisco Pérez González junto al por entonces nuncio en España, Renzo Fratini y el arzobispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián. Cuando fue nombrado obispo auxiliar, era vicario general de la Archidiócesis.

Quienes conocen a Aznárez dicen de él que es un hombre doctrinalmente sólido, de honda y recia espiritualidad, humilde, cercano y asequible, de carácter afable y simpático. Como decimos, Mons. Juan Antonio Aznárez es un gran defensor de la familia y considera que “la eucaristía es la fuente, centro y culmen de nuestra vida de bautizados, es vital para madurar nuestra fe”.

Fue el Papa Benedicto XVI quien le ordenó obispo auxiliar y en la homilía a cargo de D. Francisco Pérez donde fue consagrado destacó que "un obispo debe tener los oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios".

“Dios ha ido ensanchando mi angosto corazón y me ha abierto el oído para entender su palabra y gracias a ella, mi vida y el sentido de las cosas, y con la buena noticia de su amor gratuito ha llegado a mi casa la luz y la salud, poco a poco, con infinita paciencia. Además Él ha ido soltando poco a poco mi lengua para que pueda proclamar su Grandeza como la Virgen María que me ha amparado siempre bajo advocaciones tan queridas, como la Virgen de Arrate, Virgen de Lourdes, Virgen del Soto, Virgen de Legarda, Virgen Blanca, Virgen de los Remedios, Virgen de Aránzazu y Santa María la Real. Aquí me tenéis para serviros”, fueron las palabras de monseñor Aznárez en la ceremonia de su consagración como obispo.

Cargos pastorales

Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Fue Administrador Parroquial de San Juan Bautista, en Mendavia (1990-1993); Vicario Parroquial de San Juan Evangelista, en Huarte-Pamplona (1997-1999); Párroco de San Esteban, de Esparza de Galar y de San Emeterio y San Celedonio, en Cizur Menor (1999-2004) y Párroco de San Jorge, en Pamplona (2004-2009).

Desde el año 2009 hasta septiembre de 2012 ha sido Vicario General de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Además, a nivel académico, ha sido Profesor ordinario de Sagrada Escritura en el Centro Superior de Estudios Teológicos (CSET) San Miguel Arcángel de Pamplona; Profesor no estable del área de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) San Francisco Javier de Pamplona, y Profesor asociado en el área de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.

El 9 de junio de 2012 fue nombrado obispo auxilliar de Pamplona y Tudela. El 9 de septiembre de 2012 fue consagrado obispo en la Catedral de Pamplona.

Otros datos de interés

En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal para la Liturgia desde marzo de 2020. Desde la Asamblea Plenaria de marzo de 2017 era miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia. Desde 2012 es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.