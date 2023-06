Cremades & Calvo-Sotelo entregará a la CEE su informe sobre abusos en julio y podría presentarse en septiembre

El bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo entregará a la Conferencia Episcopal Española durante la primera quincena de julio la auditoría sobre los abusos cometidos en la Iglesia, tal y como ha avanzado el secretario general, Francisco César García Magán, en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados por los obispos en la Comisión Permanente.

García Magán ha detallado que el bufete “está ultimando la redacción” del informe que podría ser presentado a la sociedad en los primeros días de septiembre: “Dado los tiempos sociales en los que estamos, ahora con las elecciones, muy posiblemente, pero no es decisión cerrada, puede ser en los primeros días de septiembre. No está cerrada la fecha. No sabemos los datos del informe ni las recomendaciones que nos hacen”, ha asegurado el portavoz del episcopado.

El también obispo auxiliar de Toledo ha recalcado que el episcopado está realizando “un camino sincero, verdadero y de transparencia” con el fin de acompañar y reparar a las víctimas de los abusos, más allá del porcentaje de clérigos implicados.

“Lo más importante son las personas, reconocer a las personas y ponernos a su disposición y, desde un punto de vista pastoral, para sanar, acompañar a las víctimas de abusos y repararlas interior y exteriormente”, ha manifestado.

Al hilo de esta idea, García Magán ha señalado que no se puede extrapolar a España el porcentaje de miembros de la Iglesia implicados en los casos de pederastia respecto a otros países, ya que cada territorio tiene unas circunstancias diferentes: “Si vamos a otros aspectos, porque en un país haya un tanto por ciento de homicidios o robos no podemos extrapolarlo a España porque cada sociedad es la que es, con su historia. Hay que analizar cada caso”, ha agregado.

"Ningún obispo de la CEE está encausado por encubrimiento de abusos"

Asimismo, el secretario general de la CEE ha cuestionado el número de denuncias de víctimas, ya que son diferentes los cauces donde se pueden presentar: “Respetamos que una víctima quiera dirigirse al Defensor del Pueblo, al despacho de Cremades que hace la auditoría, o escribirle a ustedes (en referencia a 'El País'). Puede haber esas divergencias. Se habló con otras instancias para en su momento, cuando los trabajos estuvieran acabados, cotejar esas cifras y ver la diferenciación porque nuestra fuente primaria es la que se recibe en las oficinas diocesanas de protección al menor”.

Además, García Magán ha aclarado que ningún obispo de la CEE está encausado “por encubrimiento de abusos" ni en el ámbito canónico ni civil”.

La expulsión de Rupnik por abusos: "Hay que separar al autor de la obra"

También ha salido a la palestra la expulsión de Marko Rupnik por parte de los jesuitas tras las acusaciones de abusos sexuales y psicológicos contra mujeres adultas, y la vinculación artística que el escultor mantiene con el episcopado tras restaurar su capilla. A este respecto, García Magán ha abogado por separar la figura del autor con la obra.

“Si en la historia del arte revisamos la biografía de pintores, músicos, escultores... nos llevaríamos muchas sorpresas. ¿Eso significa tener que destruir la obra aunque la persona haya cometido unos delitos? Pues la historia nos dice que en la mezcla del bien y del mal, personas que han tenido graves fallos y han cometido delitos, han podido hacer acciones buenas que nos hablan de belleza”, ha sostenido.