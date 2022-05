La sinceridad, clave para caminar hacia la verdad a la que toda persona aspira

Ser sinceros es indispensable para tener una buena relación con los demás. Sin la sinceridad no es posible la amistad, ni el amor, ni el encuentro con el otro; gracias a ella, caminamos hacia la verdad a la que toda persona aspira. Para crecer y ser felices, frecuentemente debemos luchar contra la mentira, nuestra o de otros; contra la diferencia entre lo que decimos y lo que realmente pensamos o sentimos. Mintiendo nos engañamos y engañamos a los demás; impedimos una relación auténtica con el otro.

Objetivos de este tema:

1.- Descubrir la belleza de la verdad con los otros, consigo mismo, con Dios.

2.- Incorporar actitudes básicas para vivir la verdad frente a la mentira y la maledicencia.

3.- Reconocer la oración y el esfuerzo como medios para ser testigos de la verdad.

La comunicación, ¿real o virtual? Las nuevas tecnologías nos permiten encontrarnos más allá de las fronteras del espacio y de la cultura. Son una gran oportunidad para hacer nuevas amistades, pero también tienen riesgos. ¿Quién es la persona con la que me comunico?, ¿no existe el riesgo de tener mayor contacto con personas a través de la Red que con aquellas con las que comparo mi vida cotidiana? Las relaciones virtuales no deben sustituir, en ningún aspecto de nuestra vida, el contacto real, humano y directo. En esta era digital estamos llamados a ser personas auténticas y reflexivas y, por tanto, a no utilizar la Red para faltar a la verdad sobre las cosas y las personas. Siempre estamos implicados en aquello que comunicamos y no podemos escondernos tras la realidad virtual. Nuestra comunicación debe ser franca y abierta, responsable y respetuosa con el otro.

'Catequesis a un clic'

ECCLESIA ha puesto en marcha "Catequesis a un clic", una serie de tutoriales audiovisuales sobre los catecismos dirigidos a los colectivos que buscan despertar su fe, profundizar en ella, o acompañar a otros a vivirla. Un proyecto que impulsa desde enero de 2018 la Hermana María Granados Molina, del Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española.

Cada martes los usuarios pueden seguir un nuevo tutorial de "Testigos del Señor", es el Catecismo dirigido a chicos y chicas de entre diez y catorce años, con el objetivo de ayudar a catequistas y otros agentes de evangelización a profundizar en la fe. Los jueves por su parte se publican los tutoriales del catecismo "Jesús es el Señor", que abarca desde los seis y hasta los diez años.