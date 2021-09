La labor de los apóstoles: amigos de Jesús con los que quiso compartir su vida y su misión

Jesús, eligió a doce hombres, que llamó Apóstoles y, como a amigos, les confió su mensaje, les enseño el Mandamiento del Amor y los envió a anunciar la Buena Noticia por todo el mundo. Nos narra el tema del Catecismo como a todos nos gusta tener amigos, convivir con ellos, jugar, a ver trabajos juntos y compartir aquello que nos alegra o aquello que nos pone tristes.

Jesús, durante su tiempo entre nosotros, también quiso tener amigos con los que compartir su vida y la misión que el Padre le había confiado. Eligió a doce, son los que llamamos Apóstoles. Jesús tuvo muchos más discípulos, pero no tuvieron esta intimidad con Él.

Desde el lugar de la Palabra, en el desarrollo de la catequesis, sería significativo poder escuchar el evangelio de Juan 15, 12-17 “Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.”

Y poder hacer un ratito de lectio divina. Ojalá cada catequizando pueda gustar en su interior que Jesús le elige para ser su amigo.



'Catequesis a un clic'

'Aleluya' ha puesto en marcha 'Catequesis a un clic', una serie de tutoriales audiovisuales sobre los catecismos dirigidos a los colectivos que buscan despertar su fe, profundizar en ella, o acompañar a otros a vivirla. Un proyecto que impulsa desde enero de 2018 la Hermana María Granados Molina, del Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española.

Los lunes, miércoles y viernes, 'Aleluya' publica una nueva entrega del podcast 'Catequesis de andar por casa', donde la Hermana María Granados nos ayuda a conocer la fe, nos comparte alguna virtud y nos acerca a la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala el domingo.

Cada martes los usuarios pueden seguir un nuevo tutorial de 'Testigos del Señor', es el catecismo dirigido a chicos y chicas de entre diez y catorce años, con el objetivo de ayudar a catequistas y otros agentes de evangelización a profundizar en la fe. Los jueves por su parte se publican los tutoriales del catecismo 'Jesús es el Señor', que abarca desde los seis y hasta los diez años.