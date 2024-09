Jade, miembro de la Orquesta Graeme Clark: “Nunca imaginé que tocaría frente al Papa”

La Joven Orquesta Graeme Clark, formada por 12 adolescentes de entre 13 y 21 años nacidos con una sordera severa o profunda y que pueden oír gracias al implante coclear, ha viajado a la Ciudad del Vaticano para tocar ante el Papa Francisco y en la Embajada de España ante la Santa Sede.

Una de estos jóvenes ha sido Jade Yunly Campos y ha explicado en 'Mediodía COPE' lo que ha tenido problemas de audición desde que era pequeña: "cuando tenía un añito, no se sabía el origen de mi sordera. No se sabe si fue genético o si fue provocado. Lo que sí está claro es que cuando me adoptaron ya era sorda". A los 18 meses, se le implantó un dispositivo coclear en su oído derecho y, a los 11 años, también se le colocó uno en el izquierdo: "los audífonos no me funcionaban bien, así que me ofrecieron la opción del segundo implante".

Jade ha explicado que, gracias al implante coclear, su vida dio un giro: "Este aparato es una maravilla. Tiene dos partes: la parte interna es como un cablecito que se inserta dentro de la cóclea, el órgano que transforma los sonidos en impulsos eléctricos, y la parte externa es un micrófono que recoge los sonidos y los envía al implante".

A pesar de su pérdida de audición, la pasión por la música siempre ha sido parte fundamental de su vida: "Me encanta la música, y en cuanto fue posible, quise tocar un instrumento”. De hecho, desde los 6 años Jade toca la flauta travesera y, desde hace cuatro, el saxofón. Cuando conoció este coro no lo dudó y decidió apuntarse.

La Orquesta Graeme Clark

La Orquesta Graeme Clark nació en 2019 como un proyecto impulsado por la Fundación GAES Solidaria se fundó en el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona. Su creación fue posible gracias a la iniciativa de la doctora María Antonia Clavería, quien, al descubrir que muchos de sus pacientes jóvenes con implantes cocleares tocaban instrumentos musicales, tuvo la idea de reunirlos para formar una orquesta.

El objetivo era brindar a estos jóvenes una plataforma para desarrollar su talento musical y, al mismo tiempo, sensibilizar sobre la tecnología auditiva y la inclusión de las personas con sordera profunda. Así, la orquesta tomó su nombre en honor a Graeme Clark, el inventor del implante coclear biónico, y se convirtió en un referente de la superación y la integración de personas con hipoacusia.

"pensábamos que era una broma"

La orquesta, dirigida por Jordi Cos, presidente de la Orquestra Simfònica del Vallès, interpretó temas como We Are The Champions de Queen, Waterloo, Hallelujah y Guantanamera, durante su actuación ante el Papa y su presentación en la Embajada de España ante la Santa Sede. Como ha explicado Jade, tocar frente al Papa fue “un sueño hecho realidad. Cuando nos lo dijeron pensábamos que era una broma. Pasamos de tocar a nivel local, a ir a Italia y tocar delante de una figura tan importante como el Papa, algo que nunca imaginamos. Fue una oportunidad única en la vida".