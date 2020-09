La reflexión del capellán Francisco Gabaldón sobre la covid en 'Creer hoy': "Precaución pero sin histeria"

El capellán de las Hermanas Clarisas de La Inmaculada y San Pascual,Francisco Gabaldón, ha inaugurado esta nueva temporada del programa 'Creer hoy', el espacio de COPE.es donde se funden la fe y la sociedad actual.

Los efectos que está causando la pandemia de la covid-19 ha ocupado buena parte de la conversación. Y es que tras más de medio año de lucha contra el virus, aún no se ve la luz al final del camino. No obstante, el Padre Francisco Gabaldón se atiene a las palabras de los virólogos, que afirman que el coronavirus no es indestructible.

“No soy virólogo pero indestructible no es. Lo que hay es que ser conscientes de cómo se mueve, cómo nos afecta y las medidas que debemos tomar de precaución para no darle más cancha. Es necesario ser conscientes de que las recomendaciones que nos dan los expertos hay que tomárselo en serio”, remarca.

Una concienciación que, por desgracia, no parece haber llegado a toda la ciudadanía, si nos atenemos a las imágenes de macrofiestas y botellones que hemos presenciado este verano en los medios de comunicación, protagonizada en su mayoría por jóvenes. Un comportamiento irresponsable por parte de un pequeño sector que, sin embargo, puede causar importantes daños, tal y como ha recordado el capellán de las Hermanas Clarisas de La Inmaculada y San Pascual: “La generalización es mala. Hay comportamientos que no han sido acordes a la situación que vivimos, y es verdad que se han dado y es reprochable. Yo por mi experiencia de estos meses, la mayoría de la gente se comporta como es debido, pero en estos casos el comportamiento de unos pocos incide en muchos. Debe haber mayor concienciación”.

La relajación propia y comprensible después de casi dos meses confinados y sin poder ver a nuestros seres queridos, debe dar paso, indica el capellán, a no comportarnos como si nada hubiera ocurrido: “No hay que tener histeria colectiva, pero si mantener ese equilibrio con la precaución para superarlo cuanto antes”.

Son muchos los que proclamaban un cambio en la sociedad a raíz de esta pandemia. Si bien es cierto que la covid-19 ha sacado lo mejor de nosotros mismos, los cambios sociales “no se realizan pulsando un botón, sino que es un proceso que cada uno debe llevar por dentro en favor de una mayor atención a los más débiles y necesitados”, subraya.

Así las cosas, el Padre Francisco Gabaldón aboga por utilizar esta pandemia “como oportunidad de reconversión, de reflexión y meditación sobre en lo que podemos mejorar y cambiar”.