Pide matrimonio a su novia con mascarilla en plena covid-19 y la reacción de la chica no dejó indiferente

Miguel y Patri iniciaron una relación sentimental hace unos años, por lo que han decidido pasar por el altar próximamente. Como suele ser tradición en estos casos, es él quien pidió matrimonio a la afortunada. Lo que se conoce como 'hincar rodilla', con o sin anillo de compromiso.

Miguel diseñó un plan para que esta pedida fuese un momento único en la vida de ambos, y lo cierto es que lo consiguió con creces. Tuvo lugar en el Santuario de Torreciudad, dedicado a la Virgen María, que se ubica en un paraje espectacular en la localidad aragonesa de Secastilla, a unos 75 kilómetros de Huesca capital, en el Alto Aragón.

“Hemos venido hasta aquí para pedir matrimonio a Patri. Llevamos un tiempo intentando crear un proyecto común juntos, y vimos que para ello el compromiso tenía que crecer. Por eso hablé con mis padres y los suyos...”, relata un emocionado Miguel ante las cámaras que captaron el momento y que se ha publicado en el canal de Youtube.

¿Por qué Miguel eligió el Santuario de Torreciudad para pedir matrimonio a Patri?

Como hemos comentado, ambos querían que esa pedida tuviese lugar ante la Virgen. Y es que para la pareja, la presencia de María es fundamental en sus vidas, tal y como revelaba Patri: “Todo empezó de la mano de Dios y de la Virgen porque, nuestro compromiso, además de ser entre nosotros, es también con el Señor y de la mano de María. De lo contrario, no podríamos ir a ninguna parte”, sostiene.

El motivo por el que Miguel eligió el Santuario de Torreciudad para declararse a su chica, fue que en anteriores ocasiones ya habían asistido juntos: “Está ubicado en un paraje espectacular, y sentimos una gran devoción hacia la Virgen de Torreciudad, donde ya vinimos con motivo del Día de las Familias Marianas”, recuerda el novio.

La reacción de Patri tras la pedida

Pese a que Patri se olía de que algo especial iba a ocurrir aquel día en el santurario, mostró su sorpresa, ya que Miguel en todo momento desmintió que “hoy” fuese el día en el que le pediría matrimonio: “Yo sabía que no tardaría mucho en pedírmelo, pero me llevaba días vacilando de que hoy no iba a ser”, reconoce entre risas la joven.

Pero Miguel no estaba solo “ante el peligro”. Los amigos de ambos también se habían desplazado hasta el Santuario de Torreciudad para ser testigos de este momento especial en las vidas del futuro matrimonio. Incluso hicieron uso de un videomapping que hacía referencia al noviazgo y al matrimonio: “Parecía que nos hablaba a nosotros”, comentaba Patri.

Tras la experiencia, los novios creen que ha sido todo fruto de un regalo del Cielo. De hecho, Miguel no ha parado de llorar durante el día, preso de la emoción que le invadía: “Nunca le había visto llorar así en mi vida”, precisaba Patri entre risas y siempre bajo las mascarillas anti-covid, ya que la seguridad entre los asistentes ha estado garantizada en todo momento.