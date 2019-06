El periodista de ABC que se ha bautizado con 25 años: "Tenía que dar un paso adelante" 

Miquel Vera tiene 25 años y es periodista. Trabaja en la redacción del diario ABC en Barcelona en la sección de información política y página web. También, ha estado durante un año siguiendo como periodista de la Agencia EFE el proceso de paz en Colombia. Sin embargo, el punto de su trayectoria por el que ha llamado la atención ha sido por su reciente Bautismo e incorporación a la Iglesia católica.

De los bancos del fondo a querer vivir el cristianismo en primera fila

Vera comenzó a acercarse a la Iglesia, y a cuanto la rodeaba, porque le llamaba la atención la liturgia. Más allá del asombro inicial, decidió profundizar. "En un momento determinado decidí empezar a leer cómo era eso de las misas, siempre desde los bancos del fondo, a última hora, la parroquia de mi barrio, que es una iglesia poco concurrida a la hora a la que yo iba y, poco a poco, me fui interesando más", cuenta.

Después, se marchó a Colombia y, al volver, lo hizo con más experiencia profesional...y una decisión en mente. "Decidí que tenía que dar un paso adelante e integrarme completamente a esa Iglesia que ya la sentía muy mía".

De hecho, era consciente de eso porque él ya contaba en su entorno que era cristiano y "de forma cada vez más desacomplejada". Esa circunstancia a él le seguía despertando un mayor deseo de seguir profundizando en su fe. "A veces, cuanto más sorpresa generaba en la gente, o más preguntas, o más contradicciones veían en mi experiencia personal, más fuerte me sentía y más me llamaba la atención seguir explorando en ello".

Miquel Vera en su etapa como periodista de EFE en Colombia

La "bienvenida a la Iglesia"

Así, cuando regresó de Colombia, comenzó el catecumenado, junto a otros jóvenes. El proceso se prolongó durante dos años, hasta que en la Vigilia Pascual de Semana Santa de este año vivió la "bienvenida" a la Iglesia. El periodista barcelonés recibió el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión de manos del Cardenal arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José Omella, en la Catedral de Barcelona.

Sus padres, pero sobre todo sus primos y sus tíos, se sorprendieron por su decisión. Sus padres se habían casado por lo civil y no habían elegido bautizar a sus hijos. No obstante, aclara Vera, "en mi casa no se había hablado de fe o religión, pero siempre ha habido mucho respeto". De hecho, una tía suya era monja de la orden de San Joaquín y Santa Ana. Reconoce que llegó un momento en el que tenía que dar una respuesta a lo que le sucedía.

"Fue cuando yo fui un poco más adulto cuando empecé a moverme yo solo por mi barrio y pude ir a la iglesia, ver lo que se hacía y demás, cuando decidí que no quería vivir eso como turista o como espectador, o como paseante, sino que quería vivirlo como cristiano de pleno derecho. Después de 10 años, he acabado concluyendo con un bautizo y una Primera Comunión y plenamente integrado en la familia cristiana", asegura.

Para él, "Dios es una experiencia muy científica, muy tangible". Confía en Él, explica, "en la medida en la que siempre me ha correspondido, también cuando han pasado cosas malas, pero siempre he encontrado en mi fe un elemento que suma".