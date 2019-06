Nuevos estudios defienden una nueva datación de la Sábana Santa

El pasado 23 de mayo de 2019, un equipo de investigadores refutaron la datación, realizada en 1988, sobre la Sábana Santa. Fue en una conferencia titulada 'La datación del Santo Sudario: todo a ser rehecho'. Aquella datación de finales de los 80, realizada con la prueba del Carbono 14, aseguró que la Sábana Santa fue creada en la Edad Media.

En la investigación participaron especialistas en el Santo Sudario, estadísticos y analistas. La conferencia, se celebró en el aula magna de la Universidad de Catania, (Sicilia). En ella, Torrisi y su equipo explicaron que la datación de 1988 es incorrecta.

El equipo, dirigido por Benedetto Torrisi, accedió en 2017 a los resultados de dicho estudio, conservados en el Museo Británico. Tras analizarlos, vieron que eran incorrectos: “Debido a un contaminante no eliminado por las operaciones de limpieza preliminares, un problema difícil de resolver cuando se somete a tensión a la radiación, algo que no se consideró importante en 1988”. Por ello, afirmó que es imposible que la edad real fuera calculada correctamente. Las fechas datadas: “No son fiables, los análisis deben rehacerse... no hay ninguna evidencia concluyente de que la Sábana Santa sea medieval”, aseguró.

La Sábana Santa, a lo largo de la historia, ha sufrido varios incendios. Por ello, numerosos expertos han desmentido la fiabilidad de la prueba de Carbono 14, debido al polvo acumulado en la tela.

Mechthild Flury-Lemberg, conservadora del Museo histórico de Berna (Suiza), restauró en 2002 el sudario. Durante la restauración, comprobó que el tejido de la Sínode, estaba contaminada con polvo de carbón. En 2005 explicó que, antiguamente, el sudario se mantenía: "Por los lados, para poder mostrarlo a la multitud. En estos lugares, la tela está muy sucia... (esto) solo pudo alterar el resultado”. Sobre su estudio escribió "The Invisible Mending of the Shroud, the Theory and the Reality", que se puede leer aquí.

En su estudio, Mechthild aseveró que la Sábana Santa podría datarse perfectamente en la época de Jesucristo: “La cubierta se ha doblado de varias maneras, a lo largo de su historia. La simetría de las manchas de agua revela que, alguna vez, se plegó en acordeón. Este tipo de plegado, llamado Leporello, se usó en la antigüedad (desde) el siglo IV a.C”.

El sacerdote Manuel Carreira, realizó un estudio sobre la Sábana Santa, desde el punto de vista de la física. En sus conclusiones explicó: "El conjunto de estudios médicos, arqueológicos, químicos y físicos realizados sobre el Santo Sudario, apunta a la conexión directa entre el lienzo de Turín y la pasión, muerte y resurrección de Cristo... (es) innegable que nadie ha podido reproducir la imagen,.. solamente un hecho único en la historia puede aducirse como causa...ninguna hipótesis de producción artificial es compatible con lo que se observa; (no hay) ningún proceso conocido o plausible en el contacto de un cadáver con la tela que lo envuelve”. Manuel Carreira estuvo especializado en ciencia, filosofía y teología. Su estudio puede leerse aquí.