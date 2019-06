Miss Pennsylvania: "Nací de una violación y doy gracias a Dios por estar aquí"

Se llama Valerie Gatto, es estadounidense y fue elegida Miss Pennsylvania en 2014. Pero además de su belleza, su historia fue lo que conmovió al mundo entero. Muchos medios de comunicación contaron cómo Valerie no tuvo miedo en relatar su nacimiento fruto de una violación. A pesar de ello afirma tajantemente da "gracias a Dios por estar aquí".

En 1989, tras finalizar la jornada laboral, su madre fue violada por un sujeto que amenazó con matarla. Aunque intentó asesinarla, el individuo terminó huyendo, asustado, cuando - según cuenta- una misteriosa luz se encendió en la calle. Valerie, está convencida de que Dios protegió a su madre en ese momento tan difícil: “Es la razón de mi estar en el mundo... pienso en esa luz como en el ángel custodio de mi madre y mío”.

Aunque quiso darla en adopción, terminó quedándose con su hija, recibiendo la ayuda de toda su familia para que la niña saliera adelante. Durante el embarazo, la abuela de Valerie explicó a su hija: "Cuando Dios permite una cosa, siempre da fortaleza para salir adelante".

Valerie nació en una familia cristiana. Por ello, al ser educada en la fe, aprendió a superar las adversidades: “Saber cómo fui concebida no me impidió crecer. De hecho, el sacrificio de mi madre me fortaleció”, explicó. Por ello, agradece a Dios por toda su vida: “Por haberme traído hasta aquí. Por esta razón, no me dejo condicionar por mi pasado, (ni) por las adversidades... saber cómo he sido concebida no me ha impedido crecer... al contrario, me ha hecho más fuerte”, comentó.

Desde pequeña, sintió la vocación de ayudar a los demás, viendo cómo su madre ayudaba a los pobres: “He crecido en una comunidad cristiana, y he visto a mi madre ayudar a los más necesitados... no importa lo poco que tengas, lo que que importa es dar lo que has recibido”, explicó Valerie, cuya madre colaboraba como voluntaria habitualmente en la parroquia.

Para la madre de Valerie su hija fue una "luz en su vida". Por ello, la chica quiso seguir su camino: “Desde el momento de mi concepción, en mi vida la luz siempre ha estado asociada a la oscuridad... mi historia es dura, pero ha ayudado a mucha gente... siento el deber de ser una luz en la oscuridad”, dijo la muchacha durante aquel concurso que ganó.

Actualmente, la modelo se dedica a la interpretación y trabaja en el mundo del marketing. También está comprometida contra la violencia contra las mujeres y es voluntaria ayudando a niños necesitados. Da charlas enseñando a la gente cómo protegerse contra la violencia y la agresión sexual: "Dios me puso aquí por una razón... inspirar a la gente, alentarlos, darles esperanza de que todo es posible y no puedes dejar que tus circustancias definan tu vida", afirma Valerie.