Más de 90 trabajadores de clínicas abortistas están dejando ese trabajo gracias a esta película

El cine puede causar impacto en el espectador, generar emociones o despertar sentimientos, entre otras reacciones. Pero, ¿puede una película hacer que cambies de trabajo? Hay casi 100 personas que pueden contestar que sí a esta pregunta. Esa es la decisión que han tomado después de pasar por las salas y ver 'Unplanned', la película provida que está arrasando en taquilla en Estados Unidos.

El codirector y uno de los guionistas del film proporcionó este dato ante el Senado de los Estados Unidos. Chuck Konzelman testificó ante un subcomité del Senado estadouinidense sobre el impacto que está teniendo la película. Son en total 94 los trabajadores de clínicas abortistas los que quieren dejar ese trabajo.

Konzelman aseguró que se ha conseguido acercar la reflexión que plantea la película sólo al 1% de los trabajadores desde el estreno. Esta cifra se ha logrado gracias también a la labor de la asociación "And Then There Were None". Esta entidad la dirige Abby Johnson, la protagonista de la historia real que cuenta la película. Se dedica a atender y plantear preguntas a los trabajadores de centros abortistas que lo deseen.

Ella misma ha pasado por ese proceso: mirar en primera persona la realidad del aborto y decidir cambiar de vida. 'Unplanned' es más que una película, como confirmó el guionista. "Abby fue muy firme en que ella quería que esta película fuese una carta de amor a aquellos que estuviesen atrapados en la industria del aborto", explicó.

Su 'carta de amor' ha llegado, o bien desde las salas, o bien desde su asociación, a casi 500 personas. En los siete años que lleva funcionando la asociación de Abby Johnson, son 487 los trabajadores de clínicas abortistas los que han renunciado a su empleo.

Grandes empresas contra la película a favor de la vida: desde Google hasta Twitter

El mensaje que transmite esta película a favor de la vida no ha estado exento de retos. Konzelman recordó cómo han tenido que promocionar la película a pesar de las trabas que les han puesto hasta desde la Asociación Americana del Cine.

"Nos catalogaron como una película 'R' - para mayores de 18 años - lo cual ha desanimado fuertemente a gran parte de la audiencia cristiana de ver nuestra película", afirmó.

Konzelman ha explicado que el profundo impacto del marketing sólo podía conseguirse poniendo el tráiler. Añadió que podría haberse permitido y que, de hecho, se ha habilitado a que otras películas con la misma calificación han podido promocionarse de esta forma. Ello depende de una excepción que condece la Asociación Americana del Cine que, en el caso del film contra el aborto, no se permitió.

Con las televisiones ocurrió algo similar. Sólo dos canales por cable, FOX News y el Christian Broadcasting Network, permitieron al equipo de marketing de 'Unplanned' colocar anuncios de televisión en las cadenas. Otras emisiones como Hallmark, Up TV, Lifetime, HGTV, The Travel Channel and USA Network rechazaron las promociones.

El titán del posicionamiento online, Google Ads, también vetó a 'Unplanned' el poder posicionar anuncios en el buscador.

Otro palo en las ruedas se lo encontraron en Twitter. La red social llegó a suspender la cuenta oficial de la película el mismo sábado de su gran estreno. Durante horas estuvo suspendida. No obstante, en cuanto volvieron a activarla, la reacción fue espectacular. Alrededor de 200.000 personas comenzaron a seguirla y a hacer crecer a los apenas 200 usuarios con los que contaba al principio.

La otra gran plataforma, Facebook, sí dio su permiso para promocionar 'Unplanned'. El resultado, según Konzelman: 17 millones de visualizaciones del tráiler.

¿Libertad de expresión?

La conclusión que obtiene Konzelman de estos pocos meses que lleva de andadura esta película habla de libertad de expresión. Advirtió de que la experiencia que enseña 'Unplanned' muestra cómo de vulnerable es el derecho a la libertad de expresión en la era digital.

"Es muy fácil para las compañías tecnológicas etiquetar el pensamiento conservador como controvertido o generador de división. Si descartas sus premisas, escucharás la temida frase: 'discurso de odio'", expresó.

Konzelman ha ido más allá. "En la era digital, la exclusión de una plataforma no es sólo discriminación, es la forma más insidiosa de censura posible o imaginable".