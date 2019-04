Así es la historia real detrás de Unplanned, la película provida que ha batido todos los récords

"Abby Johnson está al otro lado de la puerta". Así comienza el tráiler de "Unplanned", una película que defiende la vida y que está batiendo récords en Estados Unidos. Pero, ¿quién es Abby Johnson? Abby es hoy una activista provida. Antes de serlo, era la directora más joven de Planned Parenthood, la mayor clínica abortista de los Estados Unidos. Cómo pasó de trabajar en un lugar que practicaba abortos a defender la vida es la historia real de Abby.

Un 26 de septiembre de 2009: un día y trece semanas que le cambiaron la vida

El tráiler de la película de la productora Pure Flix nos traslada al momento en que la joven Abby es elegida como empleada del mes en la clínica abortista. Se convierte en la directora más joven de Planned Parenthood. Ella cree que está ayudando a muchas mujeres en una situación de crisis con los abortos que promueve este centro, también real.

Asistió a un aborto guiado por ultrasonidos a un bebé de 13 semanas

Esa es su postura hasta el 26 de septiembre de 2009. Ese día ella presencia en primera persona lo que defendía con sus ideas: un aborto en directo. Es otra escena del adelanto de la película. Llaman a Abby para atender un aborto al no haber nadie más disponible. Ella se ofrece y, entonces, lo ve.

Abby Johnson asistió a un aborto guiado por ultrasonidos a un bebé de 13 semanas. Con 13 semanas, en el segundo trimestre de embarazo, con las articulaciones formadas y funcionando, con los brazos y las piernas ya pudiéndose mover...Abby ve cómo todo eso deja de suceder. El niño muere por esta práctica...y en ella despierta un cambio.

Abby Johnson mira en el monitor el aborto guiado por ultrasonido

"Yo odiaba al movimiento provida, me enseñaron a odiarles"

La película Unplanned refleja cómo el cambio en Abby fuese instantáneo. Ella misma lo niega en este artículo, aunque comprende por qué se refleja de esa manera. Ella cuenta cómo ocurrió.

Días después tuvo una entrevista en una radio local acerca de Planned Parenthood. Se la había conseguido una amiga suya, también partidaria del aborto. Era el domingo después de que ella viera el aborto guiado por ultrasonido. Abby había aceptado la entrevista hacía semanas y aún entonces trabajaba en Planned Parenthood.

"Yo no quería ser provida. Yo odiaba al movimiento provida..."

"Una parte importante de mi historia es que no me marché de Planned Parenthood inmediatamente después de presenciar el aborto guiado por ultrasonido. Eso es lo que la película quiere dar a entender, porque intentan resumir 10 años de mi vida en poco más de una hora y media de película. Pero, como expliqué en mi libro, después de presenciar el aborto, me llevó una semana llegar a la Coalición por la Vida", cuenta en su artículo.

"No es que viera el aborto guiado por ultrasonido y me dijera: 'Bien, ya soy provida'. Yo no quería ser provida. Yo odiaba al movimiento provida. Me habían enseñado a odiarles. Pensé que ellos me odiaban a mí", reconoce.

"Abby Johnson está al otro lado de la puerta"

"De hecho - continúa - durante las 72 horas después de haber presenciado el aborto, estaba tratando desesperadamente de justificar lo que había visto. Mi marido era profesor de educación especial y yo no quería renunciar a mi salario, a mis amistades, o a mi identidad".

"Yo no sabía quién iba a ser si no era una mujer feminista a favor del aborto..."

"Yo no sabía quién iba a ser si no era una mujer feminista a favor del aborto. Era mucho más fácil para mí. Menos de 24 horas después de presenciar ese aborto, seguí con mi trabajo. En ese punto, no sabía si iba a dejar Planned Parenthood. Nunca pensé que me encontraría a mi misma entrando en una oficina provida, y nunca pensé que algún día sería provida".

"Abby Johnson está al otro lado de la puerta". Ahí nos traslada el tráiler al principio. Esto, es lo que había ocurrido dentro de Abby antes de aparecer en el centro provida.

Una guerra en los tribunales

La salida de la película y la publicación de su libro sobre todo cuanto había pasado, despertó una reacción en la clínica abortista. Abby Johnson cuenta cómo su obra se ha distribuido a nivel nacional y que Planned Parenthood la quiso llevar a juicio por lo que había escrito. La versión del centro abortista es que ese 26 de septiembre no se habían practicado los abortos de los que hablaba Abby.

Sin embargo, la activista alegó que "si Planned Parenthood hubiese conseguido probar que ese aborto que yo presencié nunca tuvo lugar, lo hubiesen traído a colación cuando me llevaron a juicio. Ya habrían presentado esa prueba al jurado y hubiesen emprendido acciones legales de mayor recorrido".

¿Por qué no lo hicieron? "Porque saben que no pueden. No pueden porque mi historia es la verdad".