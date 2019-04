La película contra el aborto que arrasa en las taquillas de Estados Unidos

El controvertido drama por la vida "Unplanned" (Inesperado) ha alcanzado los 6.1 millones de dólares de recaudación tras su estreno en 1.059 cines de los EE. UU. Las expectativas eran que, como mucho, llegara a los 3 millones.

El film, con la calificación R (para mayores de edad) ha logrado el segundo mejor arranque de una película basada en la fe de la distribuidora Pure Flix, por detrás de "Dios no está Muerto", con 7,6 millones de dólares, según los datos de The Hollywood Reporter.

Los co-directores de la obra, Cary Solomon y Chuck Konzelman comentaron el domingo su sensación ante el impacto de la película. "Estamos encantados, gratificados y con humildad", afirmaron. "Estamos muy agradecidos con que la gente haya respondido con una efusividad y apoyo tan grandes en taquilla. Nos hace sentir pequeños y esperamos ver qué ocurre en las próximas semanas".

Las muestras de apoyo que ha recibido este estreno han llegado de las taquillas...y de fuera de ellas. El vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos, Mike Pence, felicitaba a la película por su éxito y a los cines por ponerla entre su oferta. Pence resaltaba cómo, a través de esa película, "cada vez más ciudadanos americanos estaban abrazando la santidad de la vida gracias a historias como las que cuenta Unplanned".

So good to see movie theaters across the country showing @UnplannedMovie -- a deeply inspiring new pro-life film based on the best-selling book by @AbbyJohnson. More & more Americans are embracing the sanctity of life because of powerful stories like this one. #Unplanned