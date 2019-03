Los logros de la monja que ha sido la protagonista de La Noche de CADENA 100

En Senegal las mujeres son las encargadas de recorrer cientos de kilómetros para recoger agua. La situación cambió cuando llegó la monja burgalesa Hortensia Perosanz. Esta religiosa impulsó la construcción de 200 pozos de agua en la zona.

Sor Hortensia Perosanz fue la protagonista de La Noche de CADENA 100, que se ha sumado a la causa de Manos Unidas para que se lleve a cabo un proyecto de mejora en las insfrastructuras de una escuela de Sanghe, en Senegal.

Esta monja tiene 76 años y ha construido decenas de pozos con el fin de facilitar la vida a los senegaleses, por ello se la conoce como Hortensia 'La pocera'. Sor Hortensia Perosanz, de la orden de la Inmaculada Concepción de Castres, estaba dispuesta a cambiar la situación que vivían las mujeres del país y comenzó a formarlas.

Según apuntan desde Alfa y Omega provocó que: "Me acusaban de ayudarlas a levantarse contra ellos". Sin embargo, esta religiosa burgalesa aprovechó las protestas de los hombres para involucrarlos en el proyecto: "Vosotros, ¿por qué no os ponéis a trabajar? No tenéis agua para el campo: ¿por qué no hacemos un pozo?".

La falta de agua afectaba a la salud de las personas y a la de los campos de Senegal. "Cambió por completo la vida en el pueblo", asegura esta monja que cuenta como: "Todas las familias hicieron un huerto". Algo que contribuyó a un aumento de su nivel económico: "antes no tenían casi ingresos y tenían que malvender el mijo para poder comprar un poco de petróleo para las lámparas. El agua aumentó considerablemente las cosechas, los ingresos por la venta de los productos y así las familias podían hacer frente a los gastos de la casa y del colegio más fácilmente".

De esta forma, las mujeres ya no tenían que dedicar tiempo a la dura tarea de ir a por el agua y los hombres comenzaron a cultivar más: "Ahora los niños ven a sus padres trabajar, eso también educa y les podemos exigir que ellos también trabajen en la escuela".

El autobús para los niños de Senegal

Sor Hortensia contó a los locutores de CADENA 100, Javi Nieves y Mar Amate, que el próximo reto sería evitar que los niños tengan que caminar largos kilómetros para llegar al colegio.

Javi y Mar, junto con Rosana -embajadora especial de este año- te lanzan la propuesta: ¿nos ayudas a conseguir un autobús para los niños de Senegal? Puedes hacerlo enviándo un correo a buenosdias@cadena100.es y se pondrán en contacto contigo.