Los jóvenes que se plantan en las clínicas abortistas para rescatar al bebé y a su madre

"Despertar". Eso ha hecho Almudena. Esta joven de 20 años ha "despertado" en las cercanías de una clínica. Se ha dado cuenta de la diferencia que marca ella para la sociedad. De decidir estar allí o no estar hay mucha diferencia. Concretamente...vidas humanas. Lleva alrededor de dos años en los alrededores de clínicas abortistas de Madrid. Su objetivo es claro: salvar a los bebés y a sus madres de esta "práctica".

Ella lleva sólo dos años, pero los Rescatadores de San Juan Pablo II con la Asociación Más Futuro acumulan siete en esta pelea. Es una lucha sin otras armas que la escucha, la acogida y la oferta de alternativas para las mujeres. Su labor consiste, junto a otros jóvenes, en invitar a aquellas que acuden a las clínicas a escuchar lo que tienen que decir: que hay alguien dispuesto a estar a su lado y al de su hijo.

No siempre lo consiguen, pero cada vez que lo hacen, merece mucho la pena. "Lo sorprendente de esto, es que piensas que no te van a escuchar, pero casi siempre te escuchan y te lo agradecen", cuenta.

Merece tanto la pena el esfuerzo y ese tiempo dedicado porque se traduce en lo más valioso. "Aunque parezca que inviertas muchas horas y que no consigues nada, ese tiempo se traduce en vidas por las que estás luchando", explica.

Desde que conoció con una amiga a este grupo de jóvenes, intenta ir todas las semanas. Al principio, tuvo que aprender cómo enfrentarse a una conversación de, nunca mejor dicho, "vida o muerte". No juzga a las mujeres que acuden a estos centros. "Las mujeres que están en esta situacíón se ven, en su mayoría, implicadas por su ambiente: una mala situación económica o un entorno que no quiere ayudarlas", asegura.

En la clínica no están encantados, precisamente, con que haya personas haciendo que mujeres se den la vuelta para sacar adelante a sus hijos. "Saben que estamos allí y hacemos lo contrario que ellos. Obviamente, no les caemos simpáticos".

Almudena tiene dos mensajes: para la educación y para la clase política. Critica que la enseñanza sobre la sexualidad no incluya una formación clara sobre el aborto. "No se sabe lo que es un aborto. En secundaria te pueden enseñar a poner un preservativo, pero no te enseñan un vídeo de un aborto. Creo que falta concienciación y hay que favorecer las ayudas a las familias".

A los líderes políticos les invita a vivir la experiencia para ver "que no son nadie para negarle a un bebé la capacidad de vivir su vida". Concretamente, les recomienda estar una mañana delante de una clínica viendo cómo entran... y cómo salen las mujeres de las clínicas.

Le llama la atención que este debate sobre el aborto no este tan presente en la sociedad. Recuerda que la vida es lo primero que, en teoría, protegen los Derechos Humanos. Ella y otros 150 jóvenes en Madrid han contribuido a que se hayan rescatado más de 3.500 vidas en estos siete años.

La vida no "cuesta" dinero

La presidenta de la Asociación Más Futuro, Marta Velarde, resume la labor que realizan como "rescatar al bebé y salvar a la madre". Rescatar al bebé de las clínicas abortistas.

Su labor se está notando. Tanto, que subraya que estas entidades han pedido amparo al Ministerio de Sanidad para que les ayude contra ellos. Tienen motivos para haber pedido este auxilio. Velarde recuerda que "hace dos semanas, conseguimos 21 rescates". Por otra parte, apunta que no buscan ninguna confrontación.

De hecho, ella comprende la situación de las clínicas, pero van a seguir: "Les quitamos mucho dinero a los abortorios...pero la vida de un bebe no cuesta dinero". Quiere evitar hablar de episodios desagradables, que los ha habido, con los trabajadores de las clínicas. Insultos o lanzamiento de objetos, cuenta, han sido situaciones que ha tenido que pasar.

Es un trabajo cansado. "No hay vacaciones ni fines de semana", dice. En su caso, también trabaja por el derecho a la vida a nivel internacional y denuncia el atractivo de España para abortar gracias al sistema sanitario.

Después, ¿qué? Luz, Caminando y Juntos

La clave para acercarse a una de estas mujeres, para Marta, está en la humildad. A partir de ahí, con el "sí" de la madre a su hijo, prestan atención y ayuda de forma indefinida a estas mujeres.

Desde formación hasta alimentos, los voluntarios de la asociación buscan prestarles una "ayuda integral" a través de acciones concretas y proyectos. Son tres palabras: Luz - el proyecto de los rescates-, "Caminando", - ayudar a las madres - y "Juntos" - la búsqueda de medios para ayudar a conciliar a las madres.

Su trabajo da frutos, añade la presidenta. Además de las vidas salvadas, destaca este: "Las madres que han pasado por la asociación y se vuelven a quedar embarazadas nos llaman directamente".