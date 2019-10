Las impactantes historias de un misionero en África: "Para amar hay que comer"

Paco Bautista, misionero de Benín y Niger, nos cuenta uno de los episodios más duros que ha vivido en África: sucedió cuando se topó con un niño "que estaba en las últimas". Y le dijo "estoy aquí y te quiero pedir un favor, quiero que hagas algo por mí ¿Por qué no me das la bendición de tu Dios?" Entonces, al niño se le abrieron los ojos y le dedicó las que serían sus últimas palabras: "eres tú el que me tienes que bendecir". Así que, Paco Bautista le bendijo. Tras ese episodio: "con las pocas fuerzas que le quedaban tomó mi mano y en la mano dibujó... el signo de la cruz".

El calor de África, sus colores, su vitalidad, sus ganas de encajar la muerte: "la banda sonora de allá" y su miseria. Son sólo algunas de las palabras con las que el misionero Paco Bautista nos define su fascinación por África.

Paco Bautista estudió en el seminario mayor de Granada. Cautivado por la labor que hacían los misioneros en África decidió que eso era a lo que él se quería dedicar. Con la mirada puesta en ese continente se marchó hasta allí y empezó a formar parte de la Sociedad de Misiones Africanas, una organización que se pone al servicio de los más pobres. Esa vocación fue la que le "sedujo".

Además, este misionero hace especial hincapié en que el principal problema que se vive en estos países es el hambre: "Para vivir hay que comer. Para creer hay que comer y para amar hay que comer". Una reflexión en la que nos plantea el verdadero problema con el que conviven diariamente en África. Por ello, nos encontramos con ejemplos como el que nos narra este misionero: una nana africana en la que una madre consuela a un hijo que tiene hambre.

"El mijo se terminó mi niño, no llores

el maíz se terminó mi niño, no llores

el aceite se terminó mi niño, no llores

no robes la comida que no es tuya, no llores

que tu boca se olvide del alimento".

Paco Bautista, también nos hace reflexionar con la siguiente cuestión: tendríamos que preguntarnos "¿Qué podré aprender de ellos?" en vez de "¿Cómo podré ayudar a esos pobres?" Además, nos cuenta como África mantiene vivos los valores de la solidaridad, la comunidad, el respeto...unos principios que en la sociedad occidental estamos perdiendo poco a poco.

"Nos veían como hombres de Dios"

Este misionero nos cuenta como ven los africanos a los hombres, que como él, llegan para ayudarles: "Nos veían como hombres de Dios". Además, nos explica que desde la misión intentan "convencerles o al menos informarles" de que no vale la pena que se jueguen la vida para llegar hasta Europa. Ya que "lo que se van a encontrar no es lo que se imaginan". Para ello, Paco Bautista nos ha contado que han creado "una especie de asociación para ofrecerles trabajo".

"Dios está con vosotros"

Este misionero comparte con nosotros otro momento que tiene que ver con un Evangelio de San Lucas: "bienaeventurados los pobres porque Dios está con vosotros...¡ai! de los ricos porque ya habéis recibido vuestro consuelo". Paco Bautista nos ha contado como le tocó ir a predicar este Evangelio a una de las comunidades más pobres de África- "y llego yo con mi cochazo"- nos explica. Pero si algo se encontró, fue con una respuesta más que contundente: "¡con ese coche nos llevas al hospital!"

La camiseta firmada por la selección española de fútbol

Luis Manuel Rubiales, exfutbolista y presidente de la Real Federación Española de Fútbol regaló una camiseta firmada, por todos los jugadores de la selección, a una emisora local de Motril- lugar de nacimiento de Paco Bautista-. Tras pujar 100 euros, este misionero la consiguió. Ahora, junto a su comunidad quiere hacer una rifa de la camiseta. Y de este modo, con los beneficios que obtengan poder ayudar así a la comunidad africana. Una rifa que pondrán en marcha a finales del mes de mayo.