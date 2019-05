La Iglesia riojana responde con escucha y acompañamiento a la soledad de las personas

Hoy contamos en 'El Espejo' que la Iglesia en La Rioja va a implantar un servicio de escucha para personas que sufren por situaciones como un duelo o la soledad.

A finales de junio la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño abrirá el primer centro de escucha en la parroquia de Nuestra Señora, en Logroño, y a la vuelta del verano se prevé reproducir el esquema en otras ciudades cabeceras de comarca. El servicio de escucha estará vinculado a los centros de orientación familiar de la diócesis y proporcionarán ayuda a las personas en situaciones de sufrimiento y soledad, especialmente en casos de duelo prolongado; también pretenden abordar la problemática del suicidio. La intención es evitar que los estados depresivos o de angustia vital se hagan crónicos, ayudando a las personas a salir cuanto antes de estas situaciones.

En las parroquias se viene detectando que hay personas en esta situación para las que no existe respuesta adecuada de los servicios públicos. También sucede que las parroquias, ante un caso como la muerte accidental de un joven, no saben o no tienen medios para ayudar a sus padres por falta de personal, por falta de sacerdotes o por falta de tiempo. Se trata de crear nuevos espacios para la escucha y el acompañamiento personalizado durante un largo período de tiempo. Será un servicio abierto a cualquiera, creyente o no, pero naturalmente incluirá el acompañamiento espiritual para quien lo demande, ofreciéndose la posibilidad de terminar formando parte de un grupo de fe en el que pueda involucrarse.

La atención correrá a cargo de voluntarios y al frente estará el carmelita indio Ajay Nazareth, experto en counselling, que de manera informal ha comenzado ya a ofrecer este servicio en Logroño. Ya se ha realizado un curso intensivo para formar a estos voluntarios con ayuda del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos. Está prevista la colaboración con varias iniciativas, comenzando por el programa Siempre Acompañados, de la Obra Social La Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de la comunidad, para el acompañamiento a domicilio a personas mayores.