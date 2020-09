La idea de una religiosa carmelita para ayudar a los niños en India que le ha llevado a ganar un premio

El presidente de India premió a sor William Parmar, joven religiosa de las Carmelitas de la Caridad de Vedruna, en Manipur, que lidera proyectos en favor de la educación y el cuidado de la salud de los más pobres y promueve el cuidado del medioambiente.

El 24 de septiembre, el presidente de India, Ram Nad Kovind, y el ministro de Asuntos de la Juventud, Kiren Rijiju, entregaron un premio a la religiosa Parmar de 39 años, en reconocimiento a su destacado trabajo en el National Service Scheme (NSS), un programa a cargo del Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes que promueve el desarrollo de los estudiantes de universidades, institutos y escuelas secundarias por medio del servicio comunitario.

La religiosa residente del estado de Manipur, al noreste de India, es asistente de docencia universitaria y la encargada del programa de la unidad 1 del NSS de Don Bosco Salesian College, ubicado en Maram, Senapati, Manipur, en el noreste de la India.

Sor Parmar obtuvo el premio del periodo 2018-2019 del NSS en la categoría de “Líder de programa de la Unidad NSS” como “reconocimiento a su servicio social ejemplar y encomiable”, señaló el Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes según el diario India Matters. En total 42 personas fueron premiadas en tres diferentes categorías.

