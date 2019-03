La humilde reacción del Papa Francisco cuando intentan besarle el anillo

El Papa Francisco se ha vuelto viral en las redes sociales tras la difusión de un vídeo. En las imágenes se puede observar como el Santo Padre "hace la cobra" a los fieles que le intentan besar el anillo. Un gesto que denota la humildad del papa, que únicamente quiere que se le bese la mano.

El momento ha tenido lugar durante la visita del Papa Francisco al Santurario de Loreto. Allí, tras la misa-como es costumbre- el pontífice recibió a algunos fieles. Habitualmente, se besa el anillo tanto al papa como a los altos cargos de la Iglesia. Un gesto de autoridad del que el pontífice ha querido prescindir.

Los papas llevan el conocido como anillo del Pescador, llamado así porque solo lo puede llevar el sucesor de San Pedro -pescador-. Al ser nombrado en el cargo, el Papa Francisco eligió que su anillo no fuera fundido con el oro del anterior sino que se elaborase de plata dorada. Por ello, se ha convertido en el primer papa en llevar un anillo que no usó el anterior Pontífice. Además, el Santo Padre solo usa el anillo del Pescador en algunas ocasiones, ya que habitalmente opta por llevar el anillo que llevaba cuando era obispo de Buenos Aires.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

