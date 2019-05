La historia del joven ateo que se convirtió escuchando a Jordan Peterson y leyendo a Chesterton

"¿Los jóvenes son ateos simplemente por odio a la religión? ¿Tal vez no encuentran sentido a sus vidas?" Rohan Bald reflexionaba así sobre el ateísmo y la religión. Este estudiante de Medicina en la Universidad de Glasgow, dejó de ser un ateo covencido hace 14 meses.

Rohan nació en una familia atea y le bautizaron en la Iglesia Anglicana. Durante su niñez, no encontró respuestas a sus preguntas sobre la fe (y eso afectaba a su manera de mirar al mundo, a los demás y a la propia vida): "no lograba entender nada sobre el sentido de la vida, tampoco entendía el motivo de que la gente muriera... creía que no había verdad en la vida, y esa vida es bastante desagradable.

Durante su adolescencia, Rohan no le vio sentido a esforzarse por vivir para los demás. Comenzó a pensar en sí mismo: "Yo era egoísta, perezoso, desmotivado, buscaba solo mi beneficio. Vivía según la idea de (Richard) Dawkins de que 'el universo no tiene sino una indiferencia inclemente'... durante años no podía quitarme de la cabeza que algún día moriría. Si vas a morir, todo lo que haces es un castillo de arena, se convertirá en polvo. Invertir esfuerzo en cualquier cosa cuesta, así que ¿para qué molestarse?".

Recientemente fue entrevistado por Scottish Catholic Observer.

La historia de un joven que no comprendía el sentido de la vida

Con 11 años rechazó el cristianismo, declarándose ateo. **aunque durante su adolescencia, se debatió entre el ateísmo y sus dudas sobre la muerte. "Algunas cosas simplemente no cuadran", pensaba Rohan.

Decidió preguntar a sus amistades cristianas sobre el sentido de la vida. Un amigo le pasó información sobre un famoso psicólogo y conferenciante canadiense. Se trataba de Jordan Peterson. Rohen quedó profundamente impactado por su enseñanzas. Se preguntó si el cristianismo le ayudaría a comprender la vida: "Empecé a escuchar a Jordan Peterson en julio de 2017 y me quedé enganchado. Escuchaba sus podcasts siempre que podía, camino al trabajo, en el descanso. Me agitaba, sacudía mis axiomas. Sus materias te ayudan a cambiar tus valores, pero no te hacen recorrer todo el camino. Empecé a pensar que quizá hay verdad y significado y él me señalaba hacia el cristianismo".

Reflexionando sobre sus conferencias, Rohan comenzaba a pensar: "tal vez la vida tiene un significado y una verdad". Comprobó que Jordan Peterson le estaba enseñando el cristianismo como nadie se lo había contado. Abandonó el ateismo y comenzó a creer en Dios, lo cual nunca pensó que pudiera suceder.

El joven en busca del sentido

Jordan Peterson es bastante famoso en España por sus charlas y su libro "12 reglas para vivir". Durante sus charlas sobre el sentido de la vida, aconseja "tomar las riendas" para tener una vida virtuosa. Aconseja la Biblia como ejemplo a seguir, pues enseña a vivir de forma agradecida, con actitud positiva. Un día, escuchando una de sus conferencias, Rohan pensó "ey, la Biblia dice algunas cosas interesantes, debería investigarlas"

Rohan, entre marzo y abril de 2018, comprendió la Biblia, escuchando vídeos y audios en "The Bible Project". En verano, siguiendo el consejo de sus amigos, leyó muchos libros, sobre todo de C.S Lewis, Chesterton y otros autores cristianos.

Buscando información en Google sobre el término "católico", Rohan se encontró con varios vídeos de Robert Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles: "En realidad no sabía qué era un católico en ese momento, o qué creían porque no había conocido a ningún católico real". Le impactó un vídeo de Barron donde explicaba una frase de Lewis: "o Jesús es Dios, o es un mal hombre".

Conversaciones que le ayudan a crecer en la fe

Rohan comenzaba a plantearse que "el sentido pleno de la vida está en Jesús de Nazaret". En septiembre de 2018 decidió acercarse a la capellanía católica de la Universidad de Glasgow. Estuvo conversando con católicos en persona. Desde entonces, cursa el seminario de iniciación cristiana para adultos, y acude a las reuniones de la Sociedad Católica de la Universidad de Glasgow.

Según explica, le costaron algunas cosas, por ejemplo, según explica, entender el rezo del Padre Nuestro: "En la Sociedad Católica dicen el Padrenuestro al principio de los encuentros y yo pensaba: ¿qué es esta secta en la que me he metido?...al principio era muy extraño, los primeros días en la capellanía me costó acostumbrarme...", afirma.

Rohan, hasta entonces no había pensado que tuviera sentido ponerse a rezar. Pero decidió tomar partido, siguiendo el ejemplo de sus compañeros: "era difícil empezar a rezar, pero mis planteamientos filosóficos anteriores hasta el momento no habían sido correctos, así que estaba abierto a probar de todo. Aunque era difícil, tenía que hacerlo, y después encajó, y ahora me sale natural".

Aún le cuesta un poco dar a entender el porqué de su conversión sus familiares y amigos ateos. Pero Rohan se siente muy feliz, ha entablado buena amistad con compañeros del Curso de Iniciación a la Fe Católica: "La mayoría son de origen católico, pero fue una gran oportunidad para conocernos y diría que hemos crecido juntos".