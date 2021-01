La emotiva carta de esta niña a los Reyes Magos que refleja estos meses tan difíciles: "Lo único que pido..."

El 6 de enero celebramos tradicionalmente la Epifanía, la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús que viajaron hasta Belén para regalarle oro, incienso y mirra.

Aunque este año muchas tradiciones han sido canceladas por la pandemia de la covid-19, los niños han seguido escribiendo cartas a los reyes de Oriente. La fiesta se ha seguido celebrando como una experiencia de esperanza, paz y consuelo. Ha habido seguramente muchas iniciativas que se han comprometido a no permitir que la covid-19 arruine esta época tan especial del año, sobre todo para los niños.

La iniciativa del colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón

En un contexto complicado estas iniciativas han decidido crear nuevas oportunidades para mantener la tradición viva y fortalecer también una cercanía entre las personas que no se pueden encontrar.

Una de estas iniciativas es la del colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón que pertenece a la Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier, en la ciudad de Madrid. Sus profesores tuvieron la idea de colocar un bonito buzón para que los niños escribiesen a los Reyes Magos llegando a recoger un total de 156 cartas que han sido respondidas por los mismos magos de Oriente.

La carta a los Reyes Magos de la pequeña niña

Las cartas de muchos niños reflejan la realidad de la vida en este año tan particular. De hecho, una de las profesoras encontró la de una niña cuyo abuelo y bisabuelo llevaban bastantes semanas encontrándose muy mal de salud en la UCI.

“Queridos Reyes Magos: Este año me he portado muy bien y espero que me traigáis muchos regalos…También, que el abuelo venga a casa y que el bisa (el bisabuelo) descanse, porfa. Reyes Magos, lo único que pido más es que mi familia sea feliz y con mucha salud y que mis hermanos tengan muchos regalos. Gracias, Reyes Magos».

Esta iniciativa escolar ha acercado a los niños a despertar sentimientos y regalos más profundos además de juguetes y gracias a algunos corazones generosos, hoy más que nunca los Magos se han hecho presentes en el colegio. Y no solo en la vida de los niños y sus familias, sino también en la de los mismos profesores que han tomado un papel activo en transmitir un mensaje positivo y amoroso para ellos.