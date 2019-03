¿Aumenta el consumo de pescado en Cuaresma?

Los viernes de Cuaresma se hace abstinencia de comer carne, entonces ¿La venta de pescado aumenta? Nos hemos traslado hasta el Mercado Municipal Diego de León -al norte del Barrio de Salamanca, Madrid- para poder comprobarlo. Allí, Piedad Gallar, su vicepresidenta, nos ha contado que en estas semanas del año la venta de pescado sí que se incrementan.

Piedad Gallar habla desde la voz de la experiencia. Lleva toda su vida dedicandose al comercio del pescado y nos ha contado como sí que "hay mucha gente que sigue manteniendo este tipo de costumbres". Además, nos ha explicado que el pescado que más se lleva en esta temporada es...¡el bacalao! Algo que, en cierta medida y como nos cuenta: esta relacionado con que en Cuaresma sea típico preparar comidas como el potaje.

Al desplazarnos hasta otra de las pescaderias del mercado, Alberto nos afirma que efectivamente, el consumo de pescado se incrementa. Unos datos que según nos explica no hacen que el precio del producto se eleve. También, nos ha explicado que otros productos, a parte del bacalao, se venden más estos días: la merluza, "muchas veces los boquerones o los gallos" y nos cuenta que: "La gente siempre se limita a tres o cuatro cosas fijas".

"El bacalao es la estrella"

Para acercarnos hasta otro punto de vista, nos hemos desplazado hasta algunos puestos de venta de carne. Allí, Sergio Ramos nos ha explicado que el consumo de carne disminuye durante estas fechas: "Sí, se nota bastante". Aunque por otra parte, Rafael Cendrero, el presidente del Mercado Diego de León y carnicero nos dice que: "no me doy cuenta... no lo noto".

Desde MercaMadrid han resaltado para Religión COPE que: "El bacalao es la estrella, un pescado que está en plena temporada" y como "para las preparaciones tradicionales de estas fechas el pescado es el gran protagonista".