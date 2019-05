Así es el impactante poema de un actor al hijo que abortó: "Desearía haberte deseado..."

Andrea Roncato es actor, comediante, icono televisivo en Italia desde los 80...y provida. Este último aspecto es quizás el más insospechado, pero el que le ha cambiado la vida. Durante su etapa como artista del dúo Gigi y Andrea, el mundo del espectáculo y las drogas le absorbieron. Fruto de ello, una de las mujeres con las que estuvo se quedó embarazada. El actor optó por el aborto...pero hoy es la decisión que nunca se ha podido perdonar. Tanto es así, que ha publicado un poemario, Te habría querido, que concluye con uno dedicado a ese niño al que decidió abortar.

Más que un poema, Andrea lo describe como una "oración" y un "mensaje" con un destino claro. En una entrevista con Cristiani Today, el artista ha revelado que la decisión que él no tomó en su día - tener un hijo - es por la que sí están apostando otras personas después de estar pensando en abortar.

"Esta oración es un mensaje para todos aquellos que están pensando en abortar. Muchas personas me han llamado dándome las gracias, diciéndome que iban a abortar y despúes de leer mi poema, no lo han hecho".

En otra entrevista - en el diario Verissimo - Roncato reconoce que lo que ocurrió le ha marcado para toda la vida. "El verdadero error de mi vida ha sido no tener a un hijo y cuando habría podido tenerlo, haber hecho un aborto".

De hecho, continúa, "no me he perdonado nunca por esto, creo que los hijos son la única verdadera riqueza que un hombre pueda dejar al mundo". Sin embargo, asegura que nunca dejará de pedirle perdón a Dios: "(...)y espero que, en su infinita misericordia, me perdone".

Andrea Roncato: "El verdadero error de mi vida ha sido no tener a un hijo"

Desearía haberte deseado, esa vez cuando no te quería …

A continuación, puedes leer el poema de Andrea Roncato al hijo que abortó y que ha traducido el portal Aleteia.

Me hubiera gustado que fueras pequeño, para poder abrazarte.

Me hubiera gustado que fueras grande, para poder apoyarme en ti.

Me hubiera gustado que estuvieras mirando por la ventana en invierno, viendo cómo la nieve empezaba a caer.

Me hubiera gustado que estuvieras metido bajo las sábanas durante una tormenta, en silencio para que pudieras escuchar el sonido de la lluvia.

Me hubiera gustado que fueras amable con los perros, para que pudieras acariciarlos.

Y cariñoso con los ancianos, para que así puedas amarlos.

Me hubiera gustado que fueras guapo, para poder presumir de ti,

Con ojos grandes, como los de tu madre.

Me hubiera gustado cantarte, hacerte dormir y continuar el sueño que te despertó.

Me hubiera gustado que fueras tímido, así podría verte sonrojarte,

Y terco, para que pudiera discutir contigo.

Me hubiera gustado que estuvieras a mi lado, para que los dos pudiéramos caminar en silencio,

tratando de entender lo que el otro pensaba dentro y no podía decir.

Me hubiera gustado enseñarte todas las cosas que no sé cómo hacer.

Me hubiera gustado que te fueras algún día, para poder tener el placer de verte volver a casa.

Me hubiera gustado que experimentaras tu primer amor.

Me hubiera gustado que estuvieras cerca de mí el día que tenga que dejar este mundo.

Desearía haberte deseado, esa vez cuando no te quería …