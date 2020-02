'A Lifetime': Una serie de vídeoreportajes para visibilizar la dignidad de la vida

La RAE define la vida como el "tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser hasta su muerte o hasta el presente", aunque todos sabemos, que es mucho más que eso. 'A Lifetime' quiere recoger -de una forma mínima comparado con todo lo que significa- una parte de esa vida. Y lo hace poniendo nombres y apellidos a lo que ocurre en el inicio y en el final de las vidas de todos.

Loreto Lorduy es enfermera, y ha trabajado ayudando durante los primeros días a bebés prematuros: "Pensar que de dos mínimas células se ha creado una vida, que se mantienen durante nueve meses unidos a su madre, pero que de un momento para otro nacen y son independientes... Y son capaces de vivir por si solos, respirar, comer... la naturaleza humana me parece increíble".

Marimar, la madre

En el proceso de nacer, hay numerosos actores secundarios que acompañan al protagonista: el ginecólogo y el equipo de enfermeros que asisten al parto, la madre, el padre... Marimar acaba de ser mamá, y cuenta a la Cadena COPE la emoción que supone para ella y toda su familia, el hecho de su maternidad, con su pequeñito hijo Adrián a escasos centímetros estirándose en una incubadora.

Vídeo

Rafael, el médico

Rafael en cambio no ha sido madre -obviamente-, pero ha sido el primero en ver a más de 10.000 personas. No le tiembla la voz al afirmar que la "vida es un milagro" y que merece la pena vivirla. Dice que no ha vivido nada más increíble que ver la cara de dolor de una madre, transformarse en felicidad al ver a su hijo recién nacido.

Clara, madre y supervisora de bebés

Clara es Supervisora de Neonatología en el Hospital Sna Francisco de Asís y afirma que como solo tuvo un hijo "el de arriba" le dejó ser madre de muchos otros niños. Cada día cuida de una decena de bebés, pero recuerda como si hubiera sido ayer la cara de su niño cuando nació. Sabe que eso que le une a su hijo, es una "comunión 'primera" totalmente indisoluble.

Rafael dice que si no vives no eres nada, Clara que la vida es el camino para llegar a la Verdad profunda y Loreto se pregunta:"¿Qué es la vida? Pues un regalo. Nuestra vida es un regalo de Dios y si encima tenemos la suerte de tenerla en nuestras manos hay que tratarlo como regalo que es y con todo el cariño del mundo, como no es nuestro ". Esto es 'Toda una vida'.