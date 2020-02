Así comienza 'toda una vida': El testimonio de una madre con su bebé recién nacido al lado

Marimar tiene 39 años y acaba de ser madre por segunda vez. Todavía no ha podido coger a Adrián, pero dice que en cuanto le “dejen abrir esta caja” lo hará. Adrián hace ruidos y se estira a solo una pequeña pared de incubadora de distancia.

Cuenta que su hija pequeña se ha “vuelto loca” cuando le ha enseñado la ecografía. Y eso que nunca había visto una antes, pero “sabía perfectamente lo que era”. Es algo “emocionante” para toda la familia y dice que lo que siente ella, desde el momento en el que se queda embarazada hasta ahora, es indescriptible.

“Recuerdo la primera sensación. Hay algo dentro de tu cuerpo, que te hace sentir distinto. Es complicado de describir, sabes que algo te esta pasando dentro, no estás normal. No es dolor ni angustia, no lo sabría explicar. Algo me está pasando dentro, no notas movimiento lógicamente porque es algo muy pequeño todavía... pero me noto rara”, así describe Marimar lo primero que sintió cuando supo que una vida crecía en su vientre.

No es dolor ni angustia, no lo sabría explicar

Marimar “no tiene palabras” para describir lo que siente cuando coge por primera vez a su hijo. “Es lo más grande. Al principio dices, 'me van a sacar algo de mi cuerpo, ¿voy a sentir algo por él?' Y desde el primer momento. Desde el primer momento que le tocas”.

Lo que significa ser madre

Todavía no ha podido abrazar a Adrián porque se dio mucha prisa en nacer y se encuentra en ese momento en una incubadora. “Pero le siento como mío desde que entre aquí. En cuanto me dejen abrir la caja esta, le cogeré”. Y no puede evitar sonreír y mostrar las ganas que tiene, a pesar de que ya sabe lo que implica tener un hijo.

También ríe cuando cuenta cómo enseñó por sorpresa la primera ecografía a toda la familia y la emoción que supuso para todos. Y unos meses después, lo que era una imagen, se ha convertido en una personita con pies y manos, que llora, que se mueve... y que algún día estudiará una carrera.

“En cuanto vi sus pies y cómo se movía... es que esas son las patadas que a mí me daba dentro. Esta unido a mí de por vida, no sé lo que sentirá un padre pero yo... es una unión que da igual lo que pase, es mi hijo. Y lo va a ser siempre pase lo que pase”.

Y antes de terminar, Marimar tiene un mensaje para el Adrián del futuro: “Adrián portate bien”, dice entre risas, “duerme mucho. Que piense que tiene una vida por vivir, que la disfrute y la viva lo mejor que pueda y que se acuerde siempre de su madre con el mejor recuerdo posible. Yo haré todo lo que pueda por él”.

'A Lifetime'

La historia de Marimar es una de tantas, que ocurren a lo largo de la vida. El portal de religión de cope.es ha querido contar algunas, entorno al nacimiento y la muerte, los dos polos que vivimos todo ser humano. Así comienza 'A Lifetime', una serie de vídeoreportajes que cuentan las historias de los protagonistas de la vida: un médico que ha atendido miles de nacimientos, otro que en cambio ve morir cada año a cientos de personas, una enfermera que cuida de bebés recién nacidos, una esposa que acompaña a su marido en la unidad de paliativos del hospital...