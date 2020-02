Donde nace la vida: El médico que ha ayudado a traer al mundo a más de 10 mil de bebés

Rafael ha ayudado a nacer a bebés, a los que años más tarde ha asistido en el nacimiento de sus hijos. Tiene 76 años y lleva 53 siendo ginecólogo. Su padre lo fue antes que él y en la medicina pública ha atendido 130 partos diarios en el Hospital la Paz. Ahora es Director Médico y Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital San Francisco de Asís y ha sido el primero en ver la cara de más de 10.000 personas.

Además es abuelo y ha asistido a su propia hija en el parto. Le practicó una cesárea y asegura que durante la cirugía no estaba pensando en ello hasta que escuchó llorar a su nieta por primera vez. “Tuvimos una nieta maravillosa que nos ha hecho felices a todos”.

La primera vez que vio nacer a alguien “no había acabado la carrera. Fue en una maternidad de la seguridad social que se llemaba Nuestra Señora de Fátima”. Dice que fue “una de las experiencias más bonitas de mi vida”.

“El ver a una mujer llegar con cara de dolor y ver cómo se le transforma la cara en plena felicidad, cuando tiene a su hijo... Te das cuenta de que es la experiencia más bonita que puede tener cualquier persona”. No le importa haberlo hecho y visto decenas de miles de veces, asegura que el paritorio siempre “explota de alegría”.

La emoción de una madre

Ha atendido a miles de mujeres en su vida, y relata que “la madre manifiesta una emoción muy difícil de describir. Hay situaciones verdaderamente dramáticas, pero vivir siempre merece la pena”.

“La vida lo es todo, es el bien más sagrado que tenemos. Si no vives no puedes tener una alegría, no puedes disfrutar... no eres nada”. Merece la pena “para dar las gracias a tus padres por todo lo que han hecho por ti, por tu familia, tus amigos... en la vida hay que disfrutar hasta de un día soleado”.

Mientras sonríe con su característica amabilidad, no se corta en afirmar con rotundidad que “la vida es un milagro”. La tiene enfrente cada día, desde hace más de 40 años y ha podido aprender “lo más impresionante que es el nacer”. Miles de vidas han pasado por sus manos, pero dice que “más que un héroe soy un afortunado”.

'A Lifetime'

La historia de Marimar es una de tantas, que ocurren a lo largo de la vida. El portal de religión de cope.es ha querido contar algunas, entorno al nacimiento y la muerte, los dos polos que vivimos todo ser humano. Así comienza 'A Lifetime', una serie de vídeoreportajes que cuentan las historias de los protagonistas de la vida: un médico que ha atendido miles de nacimientos, otro que en cambio ve morir cada año a cientos de personas, una enfermera que cuida de bebés recién nacidos, una esposa que acompaña a su marido en la unidad de paliativos del hospital...