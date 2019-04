Estrenamos, estamos de estreno¡¡¡¡¡ , nueva estación, ha empezado el calor , nuevo escenario político, nueva vida después de la Pascua y Resurrección….

Espero que todos hayamos” resucitado” un poco.. cada uno desde donde ha podido, con espíritu renovado y fe firme en que seguro que felicitándonos por nuestros logros podemos ser mejores personas…en casi todo pero también disfrutando todo lo que hemos conseguido y conseguiremos….

Han sido tiempos de muchos mensajes, muchas comunicaciones , desde aquí me gustaría, si me permiten, reivindicar la figura de los que hacen de la comunicación su vida,de aquellos profesionales que nos hacen pensar, que los hay, que son auténticos maestros y nos hacen sentir que la comunicación es fundamental , la que está bien hecha…

Hace pocos días, en la presentación de un libro muy interesante, compendio de las opiniones de muchos amigos que conocían a Joaquín Navarro, se hablaba de su valentía entre otras muchas cosas ..no hace falta estar de acuerdo con él en todo, solo basta reconocer, lo que es obvio , que” lo tomó en serio” ,que era un gran estratega y un gran señor de la comunicación bien hecha , de la que a veces echamos en falta pero del que quedan grandes profesionales….aquellos que miran a su alrededor con honestidad, realistas, prudentes, dispuestos a dejarse la piel en ello con riesgo y sufrimiento , donde la conquista de cada pedacito de la independencia exige una batalla….aquellos que estudian la historia en el momento de su desarrollo, aquellos que siempre buscan la respuesta a las causas de por qué ocurre la noticia….

Aquellos que saben hacer estrategia y ponerla en marcha y por encima de buenísimos profesionales, son grandes personas. Esos son los maestros que me han enseñado , con los que me sigo encontrando cada día en los medios de comunicación y que siguen enseñándonos como ,en nuestro caso creyentes, la primera gran historia de comunicación es la que tenemos la suerte de vivir con Jesús.

Dios nos mira “especialmente”, nos comunica la paz, nos construye una historia con sentido , nos da una Buena Nueva que nos libera….sentido , verdad, liberación esas empezarían por ser las cualidades de una buena comunicación.

Las buenas historias, las imprescindibles en el mundo que nos ha tocado vivir son las que nos acercan principalmente a las personas que han perdido a sus seres queridos y sus hogares, a las familias que se han separado y nunca se han vuelto a encontrar, a todos los niños y ancianos, a las mujeres y a los hombres que sufren terriblemente por causa de los conflictos y de la violencia que ha sembrado la muerte, el hambre, el dolor y las lágrimas. Y aquellas que hablan de historias de superación, de esperanza, de lucha de grandes logros en investigación ,cultura…esto también es actualidad…

Deseo a todos que sepamos responder a nuestra vocación de ser artesanos de la paz, en un espíritu de fraternidad y solidaridad con cada miembro de nuestro pueblo, un espíritu noble, recto, firme y valiente en la búsqueda de la paz, a través del diálogo, la negociación , el perdón y la buena comunicación.

Les deseo mucho optimismo, basado en la fe viva y expresado en sus esfuerzos incansables, así como sus preocupaciones en medio de numerosas dificultades políticas y sociales.

Ojalá que todos podamos ser capaces de comunicar a los nuestros , a los próximos , a los que tenemos cerca con las cualidades de los grandes maestros que no funcionan si no salen del corazón , si no las inspirase la verdad y el profundo convencimiento de que es una necesidad imperiosa ser el mejor en lo que nos toque o por lo menos intentarlo con toda la humildad y debilidades que nos reconocemos y nos hacen únicos a los ojos de Dios.