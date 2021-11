El obrador de un convento en Murcia, mejor panadería artesanal de España: "Le ponemos cariño y amor"

El obrador del convento de San Antonio de Algezares, en Murcia, está de enhorabuena, después de que la revista internacional 'The Corporate Livewire' haya reconocido la calidad de la panadería artesanal que gestionan las monjas de la orden de la Inmaculada Concepción, concediéndoles el premio de 'Panadería artesana del año 2021/2022'

Los jueces quedaron impresionados por la calidad de los productos y el servicio al cliente que ofrece Obrador Convento San Antonio. El programa 'Ecclesia' de TRECE quiso reconocer el trabajo de estas hermanas exponiendo en el plató todos los productos que habían llegado a la redacción.

La Hermana María y la Hermana Eva han afirmado que fue todo una sorpresa recibir el premio: “No lo esperábamos, entre 100 participantes que había en el concurso nosotras ni siquiera nos enteramos el día que vinieron a la tienda a comprar los productos y se los llevaron para el jurado. Estamos sorprendidas por el premio”.

Según la prestigiosa revista internacional, el obrador ha sido premiado también por la forma en la que tratan a toda la clientela y la manera con la que se sirven los pedidos online: “Yo creo que lo que más se ha valorado es el mimo, el cariño y el amor que ponemos en todo lo que hacemos”. Las dos hermanas han explicado que sus productos tienen una “gran calidad, la materia prima es exquisita y luego las manos de las Hermanas que lo realizan tienen ese toque que viene de esa comunión con Cristo”.

No obstante, las hermanas del convento no eran conocedoras de que las habían presentado a este galardón de la revista: “Fue la chica que nos lleva la página web quien nos presentó, y alguna hermana que lleva también la página lo sabía, pero no le dimos ninguna importancia. Para nosotros fue una sorpresa”, precisa Miriam.

Dedican cuatro horas por la mañana y dos horas y media por la tarde: “Nuestro autentico y verdadero trabajo es esta vida contemplativa a la que nosotros nos hemos consagrado y es la que nos ocupa toda la parte del día. Es con esto que nosotros salimos adelante”.

Durante el programa las dos hermanas han mostrado su obrador donde realizan los productos: “Tenemos aquí unas cajas de pastillas de café y leche que se realizan de manera artesanal y que tienen mucha venta. Se recuperó una vieja receta murciana que había desaparecido con el tiempo y la hemos recuperado y se vende muy bien”.

Desde el año 2009 estas hermanas elaboran estos productos y han abierto una tienda nueva cerca de la Catedral de Murcia: “Nuestro monasterio está situado a los pies del santuario de Fuensanta, un lugar privilegiado a los 12 minutos del centro de la capital y allí tenemos una tienda para facilitar a los clientes la compra de los productos. Tenemos un cofre donde las personas que acuden a comprar nos dejan sus peticiones y lo que desean que oremos por ellos. Se ha convertido nuestra tienda en un centro de evangelización. Todos los días subimos el cofre al santuario y ese día rezamos por esas personas”.

En cuanto a su secreto para que los productos sean de calidad y tan queridos por parte de los murcianos y visitantes, las dos hermanas aseguran que, “es esa paz, esa armonía, esa vida interior rica que nos viene del contacto y de la vida de oración y de la presencia de Cristo”.

En la página web del obrador del convento de San Antonio, las Hermanas también muestra su alegría por este premio 'Panadería artesana del año 2021/2022' de España: “Damos gracias a Dios, a la Virgen María, a San Antonio y a vosotros nuestros clientes que nos acompañáis en este proyecto que iniciamos en el año 2009”. Asimismo, y para celebrarlo, ofrecen un 10% de descuento, utilizando el código PREMIOS21, que pueden canjear los clientes a través de la tienda online del convento o en la Plaza Puxmarina, 5 de Murcia.