Carta del obispo de Osma-Soria: «Colegio Seminario Santo Domingo»

El primer domingo del pasado mes de junio tuvo lugar la primera jornada de puertas abiertas en nuestro querido Seminario Diocesano, situado en El Burgo de Osma, que ahora se da a conocer como Colegio Seminario “Santo Domingo”. Ese día, todas aquellas personas que así lo quisieron, pudieron recorrer las magníficas instalaciones de este centro educativo y ver de cerca la maravillosa comunidad humana compuesta por formadores, profesores, personal no docente y, por supuesto, los seminaristas.

Después de visitar las instalaciones, se presentó el nuevo proyecto educativo del Colegio Seminario que quiere dar respuesta a las necesidades de las familias a la hora de formar y educar a sus hijos. Enumero solamente algunas de estas necesidades: mejorar la autoestima y las habilidades sociales, inculcar el espíritu de trabajo y de estudio, saber llevar una vida ordenada, crear un ambiente donde los adolescentes no se sientan amenazados, adquirir un buen nivel de formación, cultivar la capacidad de concentración y la creatividad y, finalmente, enseñar a los chicos a usar las tecnologías de manera razonable.

Teniendo en cuenta la realidad actual de las familias, el Colegio Seminario “Santo Domingo” quiere ensanchar su servicio educativo y llegar al mayor número posible de adolescentes. Conozco personalmente la educación que ahí se da y puedo afirmar, con seguridad, que se les hace un gran bien a los chicos en todas las dimensiones que abarca la formación. Dentro de estas dimensiones, no podemos olvidar la vocacional. Sin duda, el gran objetivo del centro sigue siendo cuidar y conservar la realidad del Seminario Menor, que continúa su misión vocacional con el apoyo de una realidad educativa renovada.

El Colegio Seminario ofrece a sus alumnos la posibilidad de estudiar desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato. Estos años son fundamentales en la vida de una persona. Por eso, se ofrece a los adolescentes no sólo una formación intelectual, sino que también se cuida el desarrollo emocional, relacional, espiritual y vocacional. Es decir, es una formación integral, que gracias al número reducido de alumnos, ofrece también una atención personalizada que tanto se necesita en estas edades. Además se vive en comunidad, ya que los chicos no solo vienen a clase sino que conviven entre ellos en un ambiente de familia, que refuerza su autoestima y habilidades sociales. Los formadores, así como los profesores y personal no docente sienten el centro como su propia casa. Y esto contribuye a crear una comunión entre todos que hace del Colegio Seminario una verdadera familia. Los ambientes familiares, donde cada persona cuenta y se siente valorada, favorecen el desarrollo integral de la persona, que es el objetivo de la nueva propuesta educativa. No olvidemos algo realmente muy necesario: los chavales tienen la gran suerte de ser acompañados espiritual y vocacionalmente por un sacerdote de confianza. Que acertemos con la vocación a la que Dios nos llama determinará la felicidad en nuestra vida.

Parte importante de este nuevo proyecto educativo que busca la formación de toda la persona es cultivar el ocio y la actividad física. Se procura que, cada una de las actividades lúdicas sea una oportunidad de vivir experiencias vitales significativas. ¿Qué quiere decir “experiencias vitales significativas”? Son vivencias del día a día que hacen reflexionar y que dejan una huella enriquecedora en los chicos. Se trata de formarse humana y espiritualmente a través de lo que los jóvenes viven.

Quiero subrayar que uno de los distintivos de este nuevo proyecto formativo es el uso responsable de las nuevas tecnologías. Cada vez más son los psicólogos y pedagogos que advierten de la urgencia de utilizar responsablemente las tecnologías actuales. Todos sabemos que las nuevas tecnologías son una gran ayuda, pero también pueden ser mal utilizadas: interfieren en otras actividades como el estudio, el deporte, la relación con los demás…, pueden crear adicción, disminuyen la capacidad de concentración y el nivel de lectura y escritura y, a veces, provocan aislamiento social o retraso en el desarrollo de las habilidades sociales. Por eso, el Colegio Seminario “Santo Domingo”, ha apostado por combinar inteligentemente las nuevas tecnologías con los materiales de siempre como los libros, los cuadernos, los diccionarios y enciclopedias de papel.

Comenzamos con ilusión esta etapa en la que se pretende conjugar la experiencia formativa de una institución centenaria como es el Seminario Diocesano y el deseo de responder al profundo cambio que se ha producido en nuestra sociedad y en la educación de los hijos. Ruego que nos pongamos todos manos a la obra: familias, sacerdotes, parroquias…y que los Monasterios de Vida Contemplativa de nuestra Diócesis recen para que haya muchas y santas vocaciones al sacerdocio ministerial. Ponemos estas intenciones bajo la intercesión de nuestra Madre la Virgen y de Santo Domingo de Guzmán.

Os bendice vuestro Obispo,

+ Abilio Martínez Varea

Obispo de Osma-Soria