Isaac Martín, equipo sinodal de la CEE: "Las mujeres han de estar presentes en los órganos decisorios”

Este sábado, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Cardenal Arzobispo de Barcelona, Mon. Juan José Omella clausuraba la Fase diocesana del Sínodo, la asamblea sinodal, agradeciendo "el trabajo y esfuerzo de todos aquellos que han hecho camino juntos" y subrayando que “el Sínodo no acaba aquí, ¡hay que seguir!".

"Adelante, hay que seguir como apóstoles del siglo XXI!" animaba Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, e invitaba a todos los participantes a “ponernos todos en el camino de aprender juntos a escuchar al Espíritu Santo, con el fin de discernir unidos lo que Dios quiere decirnos para continuar, hoy y aquí, con la labor misionera de la Iglesia”.

El objetivo del Sínodo es examinar el punto en el que se encuentra la Iglesia en España para marcar después el itinerario de todos los bautizados. En esta asamblea han tenido un papel muy importante las diócesis y los laicos. Isaac Martín es delegado de Apostolado Seglar en la Diócesis de Toledo y miembro del equipo sinodal de la CEE, que este sábado presentaba la síntesis de esta fase diocesana del Sínodo.

Un proceso en el que han participado 215.000 personas -entre laicos y religiosos-, 14.000 grupos sinodales, cifras muy significativas para dar valor a este documento: “es muy significativo que se hayan implicado las 70 diócesis, todas han participado en el Sínodo, numerosas congregaciones, institutos seculares, CONFER, monasterios de clausura, movimientos y asociaciones laicales, por tanto, desde el punto de vista estadístico, es una muestra más que significativa, pero lo más importante no es el número sino lo que hemos percibido las personas que hemos participado y el sentir general es que hemos empezado a descubrir la fuerza de la sinolaridad y la importancia de discernimiento y queremos seguir experimentando esta vía en el futuro” afirma Isaac Martín.

“La Síntesis tiene tres grandes partes: la primera, una memoria del proceso sinodal -se ponen de manifiesto las sombras que ha habido en el proceso porque no ha sido un proceso sencillo, no ha estado exento de dificultades, encajarlo con las dinámicas propias, cierta desconfianza de si esto es una consulta sincera al pueblo de Dios, pero esas sombras no han impedido que haya luces (que también se reflejan en el documento), y es precisamente la esperanza y la ilusión, no solo los laicos que principalmente nos hemos comprometido, sino a todo el pueblo de Dios, esto es muy positivo” explica el delegado de Apostolado Seglar en la Diócesis de Toledo y miembro del equipo sinodal de la CEE.

Hay una segunda parte, en esas conclusiones que es “la parte central es el cuerpo de la Síntesis que hemos llamado 'Tiempo dedicado por el Espíritu', es decir, las mociones que suscita el Espíritu tanto en el interior de la Iglesia como hacia el exterior de la Iglesia y desde esta perspectiva han resonado con fuerza ideas como la conversión personal, el cuidado de la liturgia, la fuerza de la oración, la importancia de hacer de nuestras parroquias y comunidades espacios de acogida y escucha, la necesidad de la formación ha estado muy presente, y desde luego, también, la complementariedad de las vocaciones y la corresponsabilidad de los fieles laicos. Pero, también, ha tenido mucha fuerza el exterior de la Iglesia, se ha hablado de evangelización, de misión, de superación de la fractura entre la Iglesia y la sociedad”, detalla Isaac Martín que subraya la tercera parte de esta Síntesis, “en la que hay propuestas concretas. Hemos detectado tres grandes urgencias: reforzar, apostar por la sinolaridad, superar el clericalismo patente y promover la participación de los laicos y cuestiones muy relevantes como fomentar la presencia real y efectiva de la mujer en la Iglesia”.

Reforzar el papel de la mujer en la Iglesia

“Las mujeres en gran medida sostienen nuestras comunidades y por pura coherencia han de estar presentes también en los órganos decisorios” subraya Isaac Martín, “esta ha sido una reivindicación unánime, normalizar esa presencia en la Iglesia en los espacios de consulta y de decisión que tiene la Iglesia”.

En cuanto a la integración de los inmigrantes en la Iglesia española y su participación en esta fase del Sínodo, el delegado de Apostolado Seglar en la Diócesis de Toledo destaca en 'La Mañana de Fin de Semana' la importancia de esta presencia en la Iglesia, “han tenido una presencia significativa, han participado involucrándose en los grupos, en las comunidades a las que pertenecen y en el aspecto de la acogida, uno de los puntos importantes que se destaca en la Síntesis es la necesidad de abrirnos como comunidades a muchas personas y, particularmente, a los inmigrantes”.

Acercar la Iglesia a la sociedad sin renunciar a la naturaleza del Evangelio, es una de las claves que se recoge en la Síntesis en una fase importante que ha concluido dentro del Sínodo que tiene por título “Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión” y que concluirá en 2023 en Roma con la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.