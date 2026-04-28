Así trabaja la Iglesia en la protección de menores y en la reparación integral de víctimas de abuso

La Iglesia católica en España sigue reforzando su estrategia de protección de menores bajo una premisa clara: el respeto absoluto a la dignidad de cada niño y adolescente.

En el marco de la campaña 'La Iglesia en 12 semanas', se ha presentado un balance detallado de las acciones que buscan transformar los entornos eclesiales en comunidades seguras, reconociendo el abuso como una "grave tragedia" que hiere profundamente tanto a la víctima como a su familia.

Una hoja de ruta basada en siete ejes

El compromiso de la Iglesia se articula sobre una serie de ideas clave que definen su postura institucional. El abuso es definido como una "traición" a la misión de Jesucristo, un pecado grave y un delito. Ante esta realidad, la Iglesia rechaza cualquier tipo de abuso de sexual, de poder o de conciencia, pidiendo perdón por el daño causado en el pasado y asumiendo la responsabilidad de acompañar a las víctimas en su proceso de sanación.

Este sistema de protección se sustenta en cuatro líneas esenciales: la escucha y el acompañamiento de las víctimas, la atención integral para reparar el daño, la prevención constante y la formación obligatoria de todas las personas que trabajan con menores.

Formación y prevención ante los nuevos desafíos sociales

Jesús Torrente, director del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores, asegura que el abuso a menores es, desgraciadamente, "una lacra que se ha establecido en la realidad social de una forma muy grave". El director señala que son conscientes de que "el mayor número de abusos se produce en los entornos que deberían ser los más seguros, como es el entorno familiar".

Torrente asegura que "la perversión en la concepción antropológica y sexual que tiene nuestra cultura hace que se expanda esta vivencia de la sexualidad en todos los demás grupos sociales", afectando a familias, ámbitos educativos, deportivos y a la propia Iglesia.

"La influencia de la pornografía y la utilización de las redes sociales sin control ninguno provocan una mentalidad donde lo erótico se instala como vehículo de compra, de deseo y de realización individual", afirma.

Ante este escenario, la Iglesia ha buscado responder "con rapidez y decisión". Torrente destaca que, desde 2019, todas las diócesis e institutos de vida consagrada han creado oficinas de atención y que no existe ninguna institución que no tenga un protocolo de detección y actuación. En la actualidad, "una media anual de 200.000 personas está realizando programas formativos y cobrando conciencia de estos temas", ofreciendo así un modelo sólido de detección y prevención.

La reparación integral a través del priva

Uno de los pilares de esta estrategia es el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales (PRIVA). Sandra Várez, portavoz de la Comisión Asesora, subraya que se busca "una reparación integral, no solamente material, sino también y sobre todo moral". Este plan permite atender a víctimas que no han podido recurrir a la Justicia ordinaria por prescripción o fallecimiento del victimario.

Desde su puesta en marcha en 2024, el PRIVA ha dictaminado reparaciones por un valor de unos 2 millones de euros. Con este esfuerzo, la Iglesia reafirma que "el grito de los menores ha sido escuchado y está tratando de responderse en y con verdad", bajo la premisa de que proteger al menor es cuidar la confianza y el futuro de toda la sociedad.