El presidente de la Conferencia Episcopal felicita a Pedro Sánchez por su victoria en las elecciones

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Ricardo Blázquez, en nombre propio y en el de todos los miembros de la Conferencia Episcopal Española, ha remitido una carta a D. Pedro Sánchez para hacerle llegar su felicitación “por los resultados obtenidos por su partido en las Elecciones Generales de ayer”.

“El respaldo que ha recibido su proyecto en estas elecciones -señala el cardenal Blázquez– es signo de la confianza que depositan en usted los españoles para proveer el bien común de todos. En esa labor encontrará la colaboración leal de esta Conferencia Episcopal, que está también al servicio de la sociedad”.

“Al mismo tiempo -continúa- le aseguramos nuestra oración para que el Señor le conceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas responsabilidades que los españoles le han encomendado”. “Con nuestros mejores deseos -concluye- le envío un respetuoso y cordial saludo y mi bendición”.

Pedro Sánchez gana las elecciones generales

El PSOE podría formar gobierno con sus 123 escaños y los 57 de Ciudadanos. La suma con el partido de Albert Rivera le llevaría hasta los 178 escaños en total, siendo 176 la mayoría absoluta con la que sería elegido en la primera votación en el Congreso de los Diputados.

Si el secretario general logra atraer al presidente de la formación naranja, conseguiría también no tener que pactar con los partidos independentistas catalanes. El propio Sánchez respondió a esos gritos de "con Rivera no" sin descartar esa opción. El líder socialista subrayó que no iba a ser él que pusiera "cordones sanitarios".

Los "puentes" que se tenderían hacia la izquierda pasarían por el pacto con Unidas Podemos. El principal socio de investidura de Sánchez serían los 42 escaños del partido de Pablo Iglesias. Para llegar hasta los 176 de la mayoría absoluta, serían necesarios más apoyos. Pedro Sánchez podría conseguir hasta 175 si logra atraer los votos del Partido Nacionalista Vasco, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria y Nueva Canarias.