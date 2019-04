Cs desdeña hacer presidente a Sánchez, que no descarta un gobierno en minoría

De todas las opciones que barajaba el PSOE, la que ha resultado de las urnas este 28 de abril es una de las mejores para Pedro Sánchez, porque ha conseguido la mayoría amplia que buscaba y que le permite varias combinaciones a la hora de gobernar. El PSOE ha obtenido este domingo el 28,7 % de los votos y 123 escaños y ha ganado en todas las comunidades autónomas excepto Cataluña, Navarra y el País Vasco, y en 41 de las 52 provincias. Sánchez ha teñido de rojo el mapa de España y su abrumadora victoria, 57 escaños por encima del PP, le confiere de forma indiscutible la capacidad de formar gobierno. [Pactómetro: ¿qué opciones tiene Sánchez para formar Gobierno?]

Para ser investido y gobernar en minoría, como es su deseo, al candidato socialista le bastaría con el apoyo de Unidas Podemos y el PNV y la abstención de ERC, en una especie de reedición del bloque que hizo posible desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa con la moción de censura. También podría enfrentarse al cordón sanitario de Cs e intentar una negociación con Albert Rivera, lo que daría satisfacción a los mercados, pero no a los militantes del PSOE, que hoy le han marcado claramente su nueva 'línea roja': "¡Con Rivera, no!", gritaron con insistencia el millar de congregados a las puertas de Ferraz. Él les ha contestó con un "creo que eso ha quedado bastante claro, ¿no?" y avanzó que, aunque piensa "tender la mano a todas las formaciones políticas dentro de la Constitución", lo hará desde sus "ideas de izquierdas" y su "posición progresista".

El acuerdo con Cs se antoja complicado. Ayer mismo, Rivera se situó en la oposición y se prestó a combatir un Gobierno de Sánchez con populistas e independentistas."Vamos a hacer política para que no machaquen a las familias y a las clases medias y para que no hagan ocurrencias", dijo ayer Rivera, que definió a Ciudadanos como "el refugio de la libertad" ante el PSOE y Podemos, que a su juicio "se van a olvidar de una parte de España".

Este lunes, la número 2 del partido, Inés Arrimadas, también ha tirado al mar la llave de un Gobierno con Sánchez. En Onda Cero, Inés Arrimadas ha asegurado que son el partido del pacto, "pero no de cualquier pacto", ha declarado. Para ella, Sánchez ha vendido España y ha considerado que el interlocutor en Cataluña "es el separatismo". "Cómo vamos a pactar con un señor que nos llama crispadores por ir a un pueblo de Cataluña, que nos llama crispadores por quitar lazos", ha recalcado. Además, Arrimadas ha comentado que "Sánchez es un nefasto presidente, no solo en ámbito territorial, sino en el ámbito económico", por lo que "no puede pretender pactar con Ciudadanos" y ha recordado "no nos ha votado ni un solo español para hacerle presidente".

SÁNCHEZ EXPLORARÁ UN GOBIERNO EN SOLITARIO

Con el "no" de Ciudadanos, a Sánchez le quedan dos opciones: gobernar con Podemos y buscar algún tipo de acuerdo con los partidos independentistas para permitir su investidura o gobernar en solitario. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha afirmado este lunes que su partido no descarta esta última opción, si bien ha apuntado que "no hay ninguna prisa" a la hora de tomar decisiones sobre las posibles opciones. Narbona, en declaraciones en RNE, ha subrayado que España necesita "un gobierno fuerte" y "un horizonte de estabilidad" para acometer los desafíos que hay por delante. "No cabe descartar en estos momentos ninguna opción. No hay ninguna prisa en el sentido de tomar ni hoy, ni mañana, ninguna decisión", ha dicho la dirigente socialista. Según Narbona, "la mejor opción es tener un gobierno fuerte, que pueda llevar adelante el programa electoral" con un amplio consenso con otras fuerzas. "España se merece un periodo de estabilidad y de construcción de futuro. Estamos en una encrucijada", ha añadido Narbona, quien ha apuntado que la dirección del PSOE hará esta tarde una primera evaluación de los resultados.

La presidenta del PSOE ha manifestado que "el objetivo inmediato" del partido es "hacer una buena campaña" con vistas a los comicios del 26 de mayo, sin perder de vista "cómo llegar a la investidura ya la gobernabilidad". Respecto a la victoria de los partidos independentistas en Cataluña, con ERC a la cabeza con 15 escaños, Narbona les ha pedido "cambiar su posición" y que sus resultados "no les hagan pensar quetenían razón en mantener una línea como la que han tenido hasta ahora". "Tienen la confianza de muchos ciudadanos catalanes, pero tienen que tener una gran responsabilidad sobre cómo administrar esa confianza", les ha reclamado. Narbona ha insistido en que el PSOE "no va a cambiar su posición" y "nunca va a aceptar un referéndum de autodeterminación", aunque sí insistirá en su oferta de diálogo "porque es necesario, pero siempre en el marco de la Constitución"