¿Nuevo Ecce Homo?: Polémica en Sevilla por la restauración de unas esculturas del siglo XVIII

Algunos lo han bautizado como un nuevo 'Ecce Homo', esa imagen de Borja que fue 'restaurada' y se hizo viral por el destrozo que había supuesto dicha 'restauración'. Pues ahora las esculturas de Santa María Egipcíaca y San José del Santuario de Nuestra Señora de Setefilla están dando mucho de que hablar. La polémica restauración de las imágenes del templo ubicado en Lora del Río-Sevilla- se ha puesto en entredicho, ya que parece que el resultado no es muy positivo.

Las esculturas datan del siglo XVIII y su autor es anónimo, aunque se sabe que es sevillano. Un profesor de historia e investigador, Jesús Romanov, ha hablado sobre el caso en sus redes sobre esta restauración. Romanov, ha publicado en su muro de facebook una serie de fotografías -con las que tampoco se puede valorar a simple vista-, acompañadas de su opinión acerca del nuevo aspecto de las esculturas.

La restauración no había sido informada

Según su punto de vista, la restauración es un "destrozo" ya que "no se ha realizado una limpieza y restauración con criterio científico, sino que simplemente se pinta encima de la misma, dándole monocromía en las carnes y unos colores estridentes en las ropas."

Intervención de la Archidiócesis de Sevilla

"La restauración es algo muy serio que no puede ponerse en manos de personas que no tengan una preparación universitaria, puesto que por muy buena intención que se tenga si no hay una base académica toda actuación será en detrimento de las piezas", asegura el profesor.

Además la Archidiócesis de Sevilla ha publicado una nota de prensa en la que asegura que "la restauración no había sido informada a la Delegación diocesana de Patrimonio Cultural". También han informado que debido a este caso, el delegado diocesano se reunirá con el párroco "al que tampoco se informó sobre la intervención de las imágenes".

Estado de las figuras

Según el 'Diario de Sevilla' el encargado de la restauración es tallista y una larga trayectoria, pero de formación "autodidacta". Cuando se mostraron los resultados de la restauración, han sido varias las críticas de vecinos e historiadores. En las fotografías que pulica el diario, se puede apreciar como el estado de las esculturas no era el adecuado y estaban considerablemente perjudicadas.