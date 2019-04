¿Hay algún partido político que se pueda considerar "cristiano? 

Al igual que existen electores que no han decidido todavía el signo de su voto, o los "votos nulos", o "en blanco", ¿existe el "voto católico"? Y si existe, ¿qué es? El periodista y doctor en Ciencias de la Información, José Francisco Serrano Oceja ha escrito "A la caza del voto católico" (marzo, 2019) para plantear esta y otras tesituras para creyentes y no creyentes, votantes y políticos, para comprender el "voto católico".

El próximo 28 de abril está en juego el presente y el futuro de más de 46 millones de españoles. Las elecciones generales del domingo van a redefinir la composición de las cámaras de gobierno de nuestro país. La campaña electoral de todas las fuerzas políticas afronta su recta final con los últimos mensajes para lograr más votantes y llamar a los españoles a la participación en las urnas.

Los debates entre los cuatro principales partidos con representación parlamentaria ya se han celebrado. Las formaciones han podido exponer sus programas, sus propuestas, criticar a las de los contrarios y ofrecer respuestas a lo que consideran los problemas principales de España y de sus votantes. El problema territorial, la sostenibilidad del modelo de pensiones, la inmigración, la violencia contra las mujeres, la igualdad de derechos o la política de pactos, son algunos de los temas sobre los que se les ha escuchado hablar.

El 28-A es el turno de los millones de electores de votar libremente. Entre ellos, también se encuentran los votantes que son, o se definen como, católicos. Según el último CIS, el 69% de los encuestados son católicos, entre practicantes y no practicantes. En tanto que miembros de la sociedad, y como católicos, también les afectan esas problemáticas y otras que han tenido menos relieve mediático, como el aborto y la eutanasia, la ideología de género o la libre elección de modelo educativo.

La población que profesa la fe católica también puede enfrentarse a preguntas al respecto a la hora de decidir su voto. ¿Se puede votar a partidos que son partidarios del aborto o la eutanasia?, ¿Ha de votar un católico lo que le diga la Iglesia, los obispos o el Papa?, ¿Están los católicos representados en alguna formación política?, ¿Qué ha de buscar un católico cuando vota?, etc.

¿Qué es el "voto católico?

Serrano Oceja afirma que lo que "es innegable" es "que lo que existe es el voto de los católicos". Esa diferencia entre el "voto católico" y el "voto de los católicos" se traduce en otra de sus características: la pluralidad. De hecho, entre las páginas de su libro se lee que el voto de los católicos ha ido a todas las formaciones políticas principales en España: Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos.

"Hay que tener claro que el voto de los católicos es un voto plural. Es un voto que está basado en la libertad", explica. Por lo tanto, la participación de los católicos en el sistema democrático no está influenciada por presiones externas de ningún tipo, ni siquiera de la propia Iglesia...desde el principio de la democracia en España.

"El voto de los católicos es un voto plural"

Un rasgo definitorio del voto de los católicos es que no es, según el autor, un voto sólo programático, o sólo ideológico, si no con una reflexión más profunda. "Es un voto respecto, no sólo a las ideologías, que están presentes en los partidos, si no respecto a las acciones y determinaciones que proponen los partidos políticos".

¿La Iglesia dice a los católicos a qué partido votar?

El periodista se remite a las primeras elecciones de la democracia española para contestar a esta pregunta. La respuesta es no.

"La Iglesia nunca ha dicho a quién hay que votar. Este fue uno los principios básicos que se estableció en la democracia española y que aparece ya en el primer comunicado de la Conferencia Episcopal ante las primeras elecciones democráticas. La Iglesia no entra en el juego de la política".

"La Iglesia nunca ha dicho a quién hay que votar"

Sin embargo, sí que asegura que la Iglesia juega un papel ante unas elecciones. "La Iglesia lo que hace es ofrecer una serie de criterios que nacen de la Doctrina Social de la Iglesia, por lo tanto, de la comprensión antropológica del hombre y de las relaciones en la sociedad respecto a cuál es el bien común al que todos debemos aspirar", subraya.

¿Hay algún partido que pueda decirse "cristiano"?

A la hora de votar, no existe ninguna formación política que encarne, vele o persiga cumplir con el Evangelio. La clave que aporta Serra Oceja es que...tampoco va a existir. Por eso, invita a "eliminar toda tentación perfeccionista" a la hora de acudir a las urnas.

El profesor recuerda que los partidos políticos tratan de responder desde distintos puntos de vista a una misma realidad. Por esa razón, hay variedad de propuestas, algunas de ellas más o menos cercanas a una visión cristiana.

"La realidad es plural y, por lo tanto, a la realidad hay que ofrecerle y se ofrecen respuestas plurales. Tenemos que ser conscientes de que, en las propuestas de los partidos políticos, hay algunas cosas que se corresponden con una concepción cristiana y hay otras que no, dentro del mismo partido".