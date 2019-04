Esto es lo que dijeron los candidatos de los principales partidos sobre aborto y eutanasia

Inmigración, violencia de género o pactos postelectorales son algunos de los temas que ocuparon a los candidatos de los cuatro principales partidos a la presidencia del Gobierno. De cara a las elecciones del próximo fin de semana, los moderadores del debate también introdujeron el aborto y la eutanasia.

Tres de los cuatro representantes políticos se mostraron a favor de que la eutanasia salga adelante con forma de ley en esta próxima legislatura. El Partido Popular pidió que se escuchase antes al Comité de Bioética. Sobre el aborto, el candidato popular, Pablo Casado, también fue el blanco de las críticas de sus rivales por su propuesta de volver a la ley de 1985.

Pablo Casado, Partido Popular: una ley de maternidad y en contra de la eutanasia activa

Ante la pregunta por el aborto, el líder del PP hizo diagnóstico del problema demográfico en España. Aportó el dato de que, según sus palabras, 100.000 embarazos de cada 500.000 en nuestro país acaban en, dijo, "interrupción voluntaria". Como una posible solución a esa crisis, la propuesta pasa por la "ley de maternidad".

"La ley de maternidad, que es pionera en España, por la que toda mujer que quiera ser madre libremente, tendrá el apoyo de la Administración en materia de vivienda, de empleo, de educación infantil gratuita de 0 a 3 años", explicó Casado en el debate de Atresmedia.

Sobre el problema del aborto, apostó por que las mujeres que tengan que decidir si abortar o no, lo hagan sin presiones de ninguna clase.

"No es mejor que nos basemos, no en cuestión de meternos en la decisión de una mujer o de una cuestión penal que, afortunadamente, en España está resuelta desde hace 40 años, si no que ninguna duda en esa decisión tan complicada sea por una presión económica, o familiar, o de una empresa".

En el terreno de la eutanasia, dijo de su partido es "pionero en la regulación de la muerte digna". Esa referencia es a la legislación que bajo signo de su formación, se ha llevado a cabo en el parlamento de Galicia, de Madrid y de Castilla y León. En particular, ha aclarado la presencia de los "cuidados paliativos, incluidos la sedación en el momento final.

Casado ha diferenciado esa regulación de la eutanasia activa de la que hablaron otros candidatos. "Otra cosa es la eutanasia activa", subrayó, en referencia a la práctica por la que se pone final a la vida de otra persona.

Pedro Sánchez, Partido Socialista Obrero Español: críticas a los bloqueos a la ley de eutanasia y al PP

Las palabras del actual presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, sobre el aborto fueron de crítica hacia Pablo Casado. "El PP quiere retornar a la ley del aborto del año 84 del siglo pasado", aseguró Sánchez. Su intervención y respuesta a la pregunta sobre el aborto y la eutanasia se redujo a hablar de las medidas que se han aprobado durante su mandato en otros asuntos como la paternidad o la violencia de género.

Sobre la eutanasia, Sánchez sí que reprochó a Ciudadanos y al Partido Popular su negativa a aprobar una legislación sobre esta práctica. Esa petición de cuentas también la compartió el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Albert Rivera, Ciudadanos: defensa de la ley de plazos sobre el aborto y a favor de la eutanasia

"Estamos en 2019 y no en 1985", comenzaba su intervención el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Esa mención con destino Pablo Casado y el Partido Popular, precedió a su defensa de la actual ley de plazos sobre el aborto. Consideró que su partido, en tanto que liberal, se encuentra en el deber de "liderar".

"La ley de plazos es homologable a cualquier país de Europa y nos parece razonable que, en un período determinado, se pueda abortar en unas condiciones claras y nítidas, interrumpir el embarazo y, a partir de un cierto momento, se ha penalizado", declaró Rivera.

El candidato de la formación naranja añadió que hay que ser "valiente en los asuntos morales". Pidió la regulación de la muerte digna y la eutanasia porque "el dolor no entiende de ideologías y la caridad tampoco". Una de sus referencias en este sentido fue que "los, los médicos y los familiares necesitan garantías".

En un nuevo ataque a los populares, Rivera quiso ubicar a Pablo Casado y al PP: "Estamos en el siglo XXI". Trató de hacer lo mismo con sus votantes, a quienes considera más favorables a sus postulados.

"Estoy convencido de que muchos de los que eran votantes del Partido Popular, están a favor de regular la muerte digna y la eutanasia". Su intención, como la del PSOE y Unidas Podemos, es "que salga adelante en esta legislatura".

Pablo Iglesias, Unidas Podemos: "en privado", todos estarían de acuerdo sobre el aborto y la eutanasia

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, criticó la hipocresía de los otros tres líderes a la hora de tratar estos temas. "Estoy convencido de que todos en privado estaríamos de acuerdo". Por su parte, desvinculó en su discurso las ayudas familiares del aborto, en alusión a las palabras de Casado: "Está bien hablar de ayudas a las familias, pero eso es un tema diferente".

Iglesias quiso poner sobre el plató el papel pionero de su formación a la hora de la propuesta de una ley sobre la eutanasia. Insistió en la idea de que "en privado estaríamos de acuerdo". Una de sus referencia fue a una noticia que salió en los medios de comunicación: "Todos vimos el caso que salió en los medios de comunicación. Todos, en una situación así, querríamos que nos ayudarán a morir o poder ayudar a morir a un familiar", concluyó".