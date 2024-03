La parábola del fariseo y el publicano. Las comparaciones son odiosas y le hacen a uno odioso. Acabamos encontrándolo todo odioso.Tenemos que estar pendientes de lo que le ocurre a los demás. Sin embargo, Jesús, tú nos has hecho como nos quieres. Imperfectos como nos quieres. Damos gracias de que Dios nos hizo tal y como él nos quería. Lo que debemos pedirle es que no nos queramos parecer a nadie más que no sea él.