E77 - 'Entender el bien'

El mal, el pecado, contaminan la comprensión de las cosas. Cuando las cosas no se comprenden y se ven como un peligro, entonces se destruyen. El drama del pecado no es hacer cosas malas, empieza antes, cuando no vemos las cosas buenas y tomamos decisiones absurdas. El pecado incide en lo que comprendemos. El Evangelio que nos propone la Iglesia es muy significativo. Un propietario que planta una viña y la alquila, cuando llega el tiempo de la vendimia, envía a trabajadores para que recojan los frutos. ¿Cómo actúan los inquilinos ante esta visita de los trabajadores?

Si esos labradores hubieran entendido, no se habrían atrevido a actuar así. Precisamente porque no entienden, hacen lo que hacen. El pecado va contaminando el conocimiento y corrompiendo la comprensión de las cosas. Se percibe como una amenaza y buscan destruirlo.