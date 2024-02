E60- 'Sentir como Jesús'

El Evangelio de hoy nos pone frente al corazón de Cristo que se conmueve ante la pequeñez y la miseria. Uno de aquellos días como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo; "Me da lastima de esta gente, llevan tres dias conmigo y no tienen que comer y si los despido a sus casas en ayunas se van a desmayar por el camino, algunos han venido desde lejos".

La gente tiene hambre y tiene que hacer un largo camino para volver a casa. Lo más impresionante es que Jesús se lo dice a los apóstoles como si la solucion fuera a salir de ellos. Jesús sabe que sus discípulos ya están preparados para responder. Algunos han venido desde lejos, y le pone ante los ojos la realidad de aquella multitud hambrienta.