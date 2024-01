E47 - 'Creer sin querer'

Es una pregunta típica en reuniones con los jóvenes. ¿Has estado alguna vez en un exorcismo? ¿Y cómo es? Les explicas cosas del demonio porque les interesa. La acción del demonio es mayoritariamente la tentación, y con las tentaciones tienen menos curiosidad. El demonio cree en ti, pero no te quiere. Te sabe decir los puntos del Catecismo, y sin embargo en su corazón alberga hacia ti el sentimiento contrario, el odio, el deseo de destruir a aquel que reconoce que es Hijo de Dios. Tenemos que aprender a no separar la fe del amor. No se puede creer sin amar a Dios.