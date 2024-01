E45 - "Sembrar, no triunfar"

Cuando uno lee la parábola del sembrador, se nos aparecen preguntas y Jesús explica su propia homilía. "El Señor nos busca a todos". El sembrador es Jesús, y la semilla cayó en todos los lugares: en los fáciles y en los complicados. El corazón del semrbador es un corazón grande y no quiso apartar la posbilidad de que la semilla creciese en ningún sitio. Jesús echa semillas en mí siempre, nunca nos olvida, nunca se desentiende, en todas las situaciones se aparece en nuestra puerta para que sigamos alimentándonos de él.

Nunca dejas de rondarnos, Jesús, no hay ningún alma que no te interese. No buscas ninguna excusa para dejar de acercarte. Deberíamos intentar acercar nuestro comportamiento al del sembrador. Parecernos más a él, mostrándonos disponibles a los demás. No solamente a los que no conocemos, si no a los que nos rodean, a los que más concemos.