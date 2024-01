E40 - "Un plan muy arriesgado"

Muchas veces hemos escuchado la mítica expresión que enuncia: ”Yo creo en Jesús, pero no en la Iglesia”. Exponer algo así sería como decir que “me gusta mucho Beethoven, pero no me gusta su música”, este ejemplo lo exponía Fabio Rossini, sacerdote y experto en la Sagrada Escritura, en un programa de radio.

Jesús tenía un plan para salvar el mundo y ese plan se llama Iglesia. El Señor elige a los doce que formarán el pueblo de Dios, que será posteriormente el pueblo de todos. El Señor no hace nada ni dice nada que no vaya encaminado, a ese fin, a formar la Iglesia. Los apóstoles están siempre presentes en todo lo que el Señor hace. El plan de Jesús es seguir entre nosotros a través de los cristianos y seguir diciendo “yo te perdono” a todos y cada uno de los que pecan. Jesús quiere acercarse a nosotros a través de un plan maravilloso.