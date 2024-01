E24 - 'El nombre de Jesús'

No sé si habrás tenido la experiencia de estar rodeado de gente que no conoces. Si has cambiado de país, de ciudad o al empezar un nuevo trabajo. Resulta incómodo porque al principio uno no sabe ni los nombres de las personas con las que estamos. Y eso hace que no estemos del todo a gusto. Hay gente que tiene mucha facilidad para retener nombres, pero a otros igual les cuesta más. Hasta que no conocemos el nombre de las personas hay como una distancia, una desconexión y la sensación de estar solos.

Hoy celebramos en la Iglesia la memoria del Santísimo Nombre de Jesús y por eso hablamos de nombres.