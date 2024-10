La pregunta que echó de menos Tomás Guasch en la rueda de prensa de Hansi Flick anterior al Clásico: “No era el momento”

En 'Tiempo de Análisis', Tomás Guasch dijo que Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, es su “nuevo ídolo”, por “lo que ha hecho en el Barcelona en tan poco espacio de tiempo”. Flick “solo por lo que ha hecho en el Barcelona en tan poco espacio de tiempo, es el entrenador top de este arranque de temporada”.

Además, Guasch analizó el momento en el que le preguntan al técnico alemán sobre los vídeos de Real Madrid Televisión: “El hombre pone cara de póker, alemán, y dice que no tiene ni idea de lo que le hablan, me imagino que después le asesora y acaba diciendo que no le gustan”.

Cordon Press Hansi Flick abraza a Pedri a la conclusión del Barcelona-Getafe.

El clásico más esperado de los últimos tiempos, por la 'resurrección' del Barcelona pos-Messi gracias a las virtudes como técnico de Hansi Flick, depara el primer capítulo de un duelo táctico del más alto nivel, en el estreno del técnico alemán en el Santiago Bernabéu ante la experiencia de Carlo Ancelotti.

un nuevo barcelona

Flick ha devuelto la ilusión al barcelonismo con un fútbol vistoso. "Ha cambiado su filosofía un poco. Es mucho más directo", analizó Ancelotti sobre su rival apuntando sobre una posesión que parecía innegociable en Barcelona y que ha mutado en un juego más vertical.

Un reflejo de lo que es su actual Barcelona en el que ha conseguido que una filosofía, una manera de entender el juego, esté por encima de las dificultades económicas para dar forma a la plantilla, obligado a tirar de jugadores de la casa por la imposibilidad de afrontar grandes fichajes, y después que se haya impuesto a cualquier baja importante de las que ha sufrido en sus primeros meses en el cargo.

EFE El delantero del Barcelona Lamine Yamal, durante el partido de LaLiga que FC Barcelona y Sevilla FC disputan este domingo en el estadio Lluis Companys

Fútbol ofensivo y vertical, con agresividad. Presión alta, con líneas juntas y una defensa adelantada al máximo, que se suele situar en la línea del centro del campo. Una valentía que asegura no modificará en el Bernabéu, donde necesitará un bloque defensivo compacto para contrarrestar cualquier carrera al espacio de dos de los jugadores más rápidos de LaLiga, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. El reto está marcado de antemano para Kounde, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez y Alejandro Balde.

primer 'clásico' de flick

Al estreno de Flick en un clásico se contrapone la experiencia en el gran partido del fútbol español de Carlo Ancelotti. Vivirá su decimoséptimo entre las dos etapas en el banquillo madridista con una curiosidad, nunca empató en ninguno. Ni en los diez en LaLiga, ni en los tres de Copa del Rey y el mismo número en la Supercopa de España. Su balance es de nueve triunfos y siete derrotas. Disfruta de su mejor racha, ganador de los cuatro últimos.

Al primer pulso entre ambos técnicos tan solo le precede un enfrentamiento amistoso que no debe servir de referente. En la gira norteamericana, con equipos que nada tenían que ver con los que se medirán en el Bernabéu, el pasado verano se impuso el Barcelona (2-1) con un doblete de Pau Víctor y un tanto final de Nico Paz.

Después, Guasch añadió que “el entrenador del Barça del mes de Julio no sabe de la existencia de esos vídeos que yo calculo que han debido de llenar ocho años, ¿verdad?, entre tertulias de radio, televisión, periódicos y demás historias”.

Hace unos meses, Laporta dijo que esperaba que Hansi Flick no aprendiera español y “tiene razón, vivirá mucho más feliz”. A pesar de esto, el colaborador de COPE echó en falta que le preguntarán sobre Negreira, pero “el momento tampoco era lo idóneo ni tiene por qué nadie exponerse a salir con los pies por delante”.