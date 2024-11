La opción de Tomás Guasch para reforzar al Real Madrid: "Y que acabe en el City me parecería un poco cómico"

"Ahora vuelve la Liga y el Madrid a Butarque, el partido de la jornada". Con esta frase comienza Tomás Guasch su análisis de la actualidad deportiva que viene marcada por el regreso de LaLiga tras el parón de selecciones.

"¿Qué inventará Ancelotti para hacer frente a este agujero defensivo que tiene", se pregunta Guasch debido a las bajas defensivas que presenta Carlo Ancelotti a estas alturas de la temporada, donde ha perdido a Eder Militao y a Dani Carvajal para el resto de la temporada, y además, Lucas Vázquez estará fuera aproximadamente un mes.

"A lo largo de su trayectoria, ha inventado cosas técnico-estratégicas, como aquella posición de Pirlo que ha sido una de las más celebradas de su tiempo en Italia...en fin, que ha sido un hombre capaz de sacarse de la chistera soluciones como necesita ahora", reflexiona Guasch sobre Ancelotti.

Para Tomás Guasch, el FC Barcelona sigue siendo el equipo favorito para llevarse el trofeo, a pesar de la derrota blaugrana en el último partido de LaLiga, antes del parón, en San Sebastián con el polémico gol anulado a Robert Lewandowski por un fuera de juego milimétrico: "Sigo viendo a los azulgrana favoritos, tengo que ver que se caigan, en el campeonato nuestro no lo espero, pero bueno, que el Madrid no puede perder nunca y ahora menos. Está más cerca de lo que estaba hace una semana del liderato".

REFUERZOS

El Real Madrid no tiene pensado realizar refuerzos, tal y como te venimos contando en Deportes COPE. Ni fichar jugadores libres, ni tampoco en el próximo mercado de invierno. A pesar de ello, Tomás Guasch apunta un nombre en su #TiempodeAnálisis: "A mí me da la impresión de que necesita más un volante, un medio centro, más que un lateral o un central. La pieza que le falta es un Zubimendi y no quiero encabritar con eso a San Sebastián".

"Curioso caso el del muchacho, dijo que no a Liverpool", recuerda Guasch tras lo ocurrido en el pasado verano con el club inglés el centrocampista de la Real Sociedad.

"A mí no me extrañaría que el City fuera a por él, es el cambio ideal", apunta Guasch y por ello consideraría "cómico" que el "Real Madrid no fuera a por él y que acabara en el City".

Un Manchester City que ha sido noticia durante las últimas horas al confirmar la renovación de su técnico, Pep Guardiola, hasta 2027.

LIGA DE LA NACIONES

Por último, Tomás Guasch también hizo referencia al sorteo de la Liga de las Naciones que ha deparado un España-Países Bajos en cuartos de final. Si consigue la victoria, los de Luis de la Fuente se medirán al ganador del Croacia-Francia.

Para ese choque ante el equipo neerlandés Tomás Guasch proponer jugar el choque en Manacor como "homenaje a Rafa Nadal, la venganza contra los Países Bajos".

Croacia-Francia, Dinamarca-Portugal e Italia-Alemania serán los otros tres duelos de cuartos de la competición, que celebrará su 'Final Four' entre el 4 y el 8 de junio.

